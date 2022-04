Las alas del ángel

La resurrección de un Barça que parecía destinado a sobrevivir en la Liga y a malvivir en Europa tiene ese toque de optimismo moral o de moral optimista que tanto gustaba, y gusta, en el cine de Hollywood. ¿No es Xavi como Clarence, el ángel sin alas que acude al rescate de George Bailey (James Stewart) en “¡Qué bello es vivir!” cuando, arruinado y deshonrado, está a punto de suicidarse porque muerto vale más que vivo? El Barça arruinado después de años de desenfreno, pésimos fichajes y desquiciada política deportiva; el Barça deshonrado por el Bayern de Múnich en una derrota gigantesca en el fondo y en la forma que fue mucho más allá del sonoro 2-8 en Lisboa; el Barça a punto de arrojarse al río en plena tormenta de nieve porque su alma valía más que su cuerpo. Ese Barça fue el que se encontró con Xavi, un entrenador que, como Clarence, carecía de alas porque nunca había entrenado a un equipo de primer nivel. Y el ángel Xavi convenció a los futbolistas del Barça de que el mundo del fútbol habría sido mucho peor sin ellos. La ciudad de Bedford Falls necesitaba a George Bailey tanto como el fútbol necesita al Barça. Sin George, Bedford Falls se convertiría en Potterville. Sin el Barça, la Liga española sería Florentinoville.

¿Es “¡Qué bello es vivir!” una película optimista? Eso dicen. Pero puede que la película de Frank Capra sea optimista en el sentido en que apodaban a Martín Palermo “el optimista del gol”. El delantero argentino no era optimista, sino tan radicalmente pesimista que luchaba por un balón casi perdido porque creía que ese balón de mierda podría ser su mejor opción para marcar gol en el partido. “¡Qué bello es vivir!” no es optimista, sino tan pesimista que postula que solo una intervención divina (o angelical) podría salvar a George Bailey de su ruina como hombre, como esposo y como padre. Sin Clarence, George se habría suicidado. Sin Xavi, el Barça habría muerto de pena. El final feliz de “¡Qué bello es vivir!” tiene truco porque la causa de ese final no aparece en el precioso momento en que George y su familia sonríen en compañía de sus vecinos y amigos. Solo George sabe que la campana que suena en el árbol de Navidad indica que Clarence ha ganado sus alas. El final feliz de la remontada del Barça hasta el segundo puesto de la Liga tiene truco porque la causa de ese final aparece en todas las fotos y en todas las imágenes hasta el punto de convertir en invisible la explosión de Dembélé, los goles de Aubameyang, la conmoción en las defensas rivales que suponen los movimientos de Ferrán y la clara y entrañable transparencia de la querida presencia en el equipo titular de Busquets, Jordi Alba y Piqué. Solo Xavi sabe que la campana que suena en el árbol del Camp Nou dobla más por el Barça que por él mismo.

El actual momento optimista del Barça tiene su raíz pesimista en el recurso casi a la desesperada a un ángel sin alas que vivía muy tranquilo en Qatar como entrenador del Al Sadd. Xavi ya tiene alas, el Barça ya es segundo en una Liga que jamás habría podido soñar con disputar y, como tantas veces en un club que es más que un club, los resultados llegan no cuando se confía en una plantilla y una institución tan grande como admirable, sino cuando se cede todo el poder a un ángel que sí confía en una plantilla y una institución. ¡Qué bello es vivir en el Barça, ese club tan pesimista que a veces parece optimista!