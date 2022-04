Se acerca la hora de repartir las notas finales, en las que al Sporting le corresponderá un suspenso que, crucemos los dedos, no le obligará a bajar de nivel. Pero sobre todo se acerca la hora de las grandes decisiones en la cúpula rojiblanca. Será entonces, después de una temporada que nació prometedora y se ha convertido en un gigantesco chasco, cuando se compruebe si la tan cacareada apuesta por Mareo va en serio o solamente se trataba de navegar con viento a favor. Habrá tiempo de sobra para intentar buscar una explicación al hecho de que un equipo que era líder en la jornada diez esté librándose del infierno por el empecinamiento de los cuatro últimos en seguir en la cola. Cansino resulta recordar que los grandes momentos del club están vinculados a la irrupción de futbolistas de la cantera (y no solamente los tiempos gloriosos de la élite, confinados ya a las batallitas de los abuelos, sino también los pequeños éxitos recientes). La última limpia, la de los Guajes, no hizo sino desguazar la plantilla. Se antoja necesario recordarlo ante la tormenta que se avecina, que puede devenir en tornado si al equipo le da el próximo sábado por allanar el camino azul hacia el play-off. Es difícil prever la reacción de El Molinón ante la que podría ser la afrenta definitiva de la campaña. Y, encima, contra un Oviedo que parece haber descubierto que los canteranos no estorban.