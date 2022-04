El efecto Arturo

Arturo Elías Ayub debería venir más a Oviedo. Su sola presencia levanta los ánimos y la confianza de una afición que en muchas fases de la temporada echa en falta que los miembros del consejo sean más comunicativos y empáticos. El caso es que llegó el “patrón”, contagió de entusiasmo al oviedismo y el equipo sumó tres importantes puntos ante un correoso Leganés. La victoria permite afrontar el partido de El Molinón sin urgencias para no perder de vista una promoción que cada jornada que pasa parece más al alcance de la mano. Justo en un fin de semana en que se confirmó que la del Requexón es hoy por hoy la mejor cantera de Asturias, los azules realizaron un partido muy serio y efectivo, con tramos de buen juego y con un Bastón que ha vuelto a demostrar que es un lujo para la categoría. El Tartiere, entregado.

Toca ahora preparar el duelo del domingo ante un equipo que no se juega nada desde el punto de vista clasificatorio, gracias a que la permanencia de esta campaña va a ser mucho más barata que en las precedentes, pero que sí parece dar mucha relevancia al partido contra el eterno rival. Ahí está el comportamiento de sus dirigentes en el tema de las entradas o el hecho de que el club hasta parezca dispuesto a abrir esta semana un entrenamiento al público para insuflar ánimos a los jugadores. Los trece puntos de ventaja que separan a azules y rojiblancos dejan clara la gran diferencia que existe en la actualidad entre un equipo y otro, aunque en El Molinón puede pasar cualquier cosa.

Lo que parece claro es que el Oviedo llega al partido en unas condiciones envidiables. Futbolísticamente, los del Cuco han alcanzado su mejor versión de la temporada justo cuando se inicia el momento clave. En lo clasificatorio, la victoria ante el Lega permite viajar a Gijón sabiendo que una nueva victoria a orillas del Piles sería extraordinaria, pero teniendo claro también que no se trata de una final y que un empate o una derrota no darían al traste con las posibilidades de entrar de una vez por todas en esa promoción que se les resiste a los azules desde que regresaron a Segunda. El domingo no hay urgencias para este comprometido Oviedo que va claramente a más y que muestra, además de calidad en las botas de bastantes de sus futbolistas, una enorme solidez como grupo. Sí las hay para un rival que tratará de disimular su mala temporada con un triunfo ante los azules. Por tanto, cabeza fría, corazón caliente y a dar hasta la última gota de sudor por una histórica camiseta y una fiel afición que se merece todas las alegrías del mundo después de haber sufrido (y resistido) como ninguna.