Nunca ha sido fácil

Nuestro Real Oviedo está donde la mayoría de la afición pensaba, a principios de temporada, que debería estar cuando llegase la hora de la verdad, en la pelea por el ascenso. El equipo ha transitado por tres cuartas partes del campeonato con unas prestaciones que, curiosamente, han sido más valoradas fuera de Asturias que en casa. Basta oír a entrenadores y jugadores rivales o comentaristas de otros lares para constatar que un equipo bien trabajo, aplicado y rocoso siempre resulta difícil de batir, características que en una categoría como la Segunda División del fútbol español cotizan al alza.

Todo aficionado desea lo mejor y ganar de forma holgada un partido sí y otra bien para ir viento en popa a toda vela durante toda la liga. ¡Faltaría más! Pero tan cierto es eso como desaforadas las críticas que le han caído a nuestro entrenador durante buena parte del curso, ahora algo más templadas, ciertamente. El fútbol tiene poco memoria o era verde y se la comió un burro, que ironiza el dicho popular. Pero conviene echar la vista atrás y recordar que desde la llegada de José Ángel Ziganda el equipo no ha hecho más que avanzar. Lo cogió vicecolista, con el agua al cuello, en un año muy peligroso porque cuando se llevan varios cursos en la categoría el relajo puede conducir, como lo estaba haciendo, a los puestos bajos de la clasificación y de esas arenas movedizas al temido descenso media menos de un suspiro. Por si fuera poco, llegó la pandemia y aquella temporada acabó por ser del todo atípica. Nunca podremos agradecer lo suficiente aquella librada, con números dignos de playoff para el equipo del que Ziganda era el tercer entrenador. Llegó la liga 2020-2021 y el equipo si bien estuvo por la segunda mitad de la clasificación no pasó los apuros del curso anterior. Acaso lo mejor fue que gente de la casa cogió minutos y rodaje, algo esencial para levantar un proyecto de medio plazo porque difícil será, según están las actuales normas salariales, que el Oviedo pueda subir de buenas primeras haciendo 14 fichajes y dando otras tantas bajas temporada tras temporada. Cuando tocaba desarrollar la planificación llegó la gran pérdida de Arnau. Había que volver a empezar y el club acertó con la contratación de Rubén Reyes, que aúna conocimiento del mercado y ADN oviedista. Unos fichajes y alguna cesión que obedecen a cierta planificación y contar hasta tres antes de tomar decisiones apresuradas sobre el banquillo dieron como sumatorio que el equipo esté en la pelea, donde debe, pese a que hubo alguna oportunidad perdida, como, seguramente, también algunos puntos de más con los que no se contaba al final de esos partidos. Llega la hora de la verdad, el tramo de la competición donde muchos se juegan casi todo y esta vez el Oviedo tiene mucho que decir. Toca arrimar el hombro y tirar todo el oviedismo del carro, cada uno en su faceta, y disfrutar de un camino que, en verdad, nunca ha resultado fácil en la historia del equipo azul. No fue fácil para nuestros padres y abuelos, cuando vieron como un equipo “eléctrico”, acostumbrado a pelear con los más grandes, era quebrado por una Guerra Civil. No fue tampoco fácil para la gente de mi generación, que perdimos en un accidente de tráfico el jugador más prometedor de la cantera (Parajón, siempre estarás en nuestra memoria), que celebramos el ascenso a Primera, promoción de por medio, ante un Mallorca muy favorito o que sufrimos, casi incrédulos, la muerte de nuestro querido Peter Dubovsky. Y tampoco ha sido fácil para nuestros jóvenes, testigos de los años críticos y de la más larga travesía del desierto en la historia del Real Oviedo. En esta carrera de relevos de 96 años de historia, ¡y los que quedan por vivir!, la convicción de que unidos será más llevadero el camino y de que con viento a favor se rema mejor como se pudo ver ayer en esos minutos en los que el Leganés apretó y la afición dio un paso al frente para empujar y dar oxígeno al once azul.