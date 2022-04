Llega el derbi

Llega otra vez lo que algunos quisieron bautizar como un partido más, pero con el paso de las temporadas se han dado cuenta que tiene muy poco de eso. Se presenta este Sporting-Oviedo con una situación bien distinta para ambos equipos. Uno esperando poner fin a una mala temporada en la que llegaron a ser líderes, pero hoy se encuentran en la parte baja de la clasificación, en tierra de nadie, algo impensable a principio de curso, pero en el fútbol y en la Segunda División en particular no hay nada escrito. Otros viviendo su mejor momento de los últimos años, en puestos de play-off y con la flecha hacia arriba. Con jugadores confiados y con una comunión con la afición que hace tiempo que no se veía. El partido frente al Leganés fue prueba de ello.

Desgraciadamente será un derbi descafeinado, muy descafeinado, sin el colorido que debería tener, ya que la esquina visitante del estadio municipal El Molinón-Enrique Castro Quini no se teñirá de azul como debería de ser. Pero el Sporting no envía entradas al Real Oviedo de forma unilateral. Gran error por su parte y gran error la explicación que dan para no hacerlo. Un partido de estas características, en una región tan futbolera como Asturias, no necesita alicientes, pero siempre los hay. El Sporting necesita dar una alegría a su afición en su feudo, ganado a su eterno rival y así ponerle las cosas un poco más difíciles para poder ocupar al final de temporada los puestos de play-off. El Oviedo necesita continuar con su racha positiva en este tramo final de temporada y seguir sumando puntos para así afianzarse en esas plazas que dan derecho a los puestos de ascenso a Primera División. En un encuentro de rivalidad nunca hay favoritos, las fuerzas se igualan y todo lo malo de unos y lo bueno de otros no sirve; se empieza con el contador a cero. Tres puntos en juego con una importancia bien distinta para cada uno de ellos, pero como se dice y se dirá: “Los derbis no se juegan, los derbis se ganan”.