La visita al dentista

Decía Joaquín Caparrós cuando entrenaba al Levante y le tocó un triple enfrentamiento ante el poderoso Barcelona, que era lo mismo que ir tres veces al dentista. A una temporada desastrosa y para olvidar, solo equiparable al primer año en Segunda tras el infausto descenso 1998, al Sporting aún le queda todavía una visita al dentista, la del derbi. Los números son claros hasta la fecha, un solo triunfo rojiblanco desde el reencuentro. A los jugadores del Oviedo les motiva mucho más este partido. Ahora ya ni siquiera queda ese consuelo para el Sporting de pensar en la clasificación, en que la carrera de fondo es otra, porque el año está perdido. Llegan al derbi del sábado los jugadores indolentes, anestesiados, con sensaciones muy pobres las últimas semanas. Pero la afición no ha fallado y ha sido la única que ha estado a la altura este año, con casi 3.000 en Burgos y 14.000 en el último partido en El Molinón. El duelo regional es la oportunidad para recibir por fin una alegría. Aunque no deja de rondar por la cabeza ese dolor de muelas de que se vuelva a tropezar en la misma piedra. En casi todos los duelos de este lustro el Sporting partió como favorito, pero el color final prácticamente siempre fue azul. Ahora el Oviedo es el que llega fuerte. Pero siempre pueden transformarse Villalba y Djuka en Lozano y Villa, como cuando asaltaron hace 20 años el Tartiere, rompiendo los pronósticos. Que el sueño sea real y no fruto de la anestesia del dentista. Aunque no arregle el año, el sportinguismo necesita por fin lucir su sonrisa.