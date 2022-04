Ni un derbi sin dar la nota

Hagan un ejercicio: intenten explicar a un amigo o familiar ajeno a Asturias los dimes y diretes, los enfrentamientos y las polémicas institucionales entre el Oviedo y el Sporting en esta época de sesudas reflexiones twitteras y duelo de likes. Si consiguen hacerlo entender sin parecer un marciano, métanse a hacer carrera política, porque no habrá votante que se les resista. Cualquiera que lo vea desde fuera, alucina. Desde aquel comunicado a medianoche del Oviedo, en un día de marzo de 2019 que ya parece de la prehistoria, casi no hay un derbi sin dar la nota, desde los dos bandos. Ese día, el club azul “interrumpió” relaciones con el vecino a la vez que cargaba contra Tebas para defender a sus aficionados. Buenas intenciones, sin duda, solapadas con lo que pareció una pataleta de mal perdedor tras caer en un derbi por primera (y de momento única) vez desde el reencuentro. Han pasado tres años y hoy y ahora el que peor se sabe manejar en la semana de duelo regional es el Sporting, enfurruñado, pelín obsesionado con todo lo que tiene que ver con los azules e incluso enfrentado con la Delegación del Gobierno de forma absurda. No hay quien entienda cómo dos clubes que entre bambalinas se dan la mano y comparten mesa y mantel no puedan ponerse de acuerdo para lo mínimo. ¿Qué pensará de todo esto un murciano o un extremeño? Intenten explicarlo...