¿Fue tan mala la “era Gallego”?

Casi dos meses y siete partidos después, el sportinguismo empieza a barruntar que el desastre de esta temporada no es un problema solo de entrenador. Que, probablemente, el gran pecado de David Gallego fue elevar al Sporting a un lugar que no le correspondía, manteniéndolo en posiciones de play-off durante la mayoría de sus primeros 55 partidos de Liga en el banquillo rojiblanco. Que, a costa de matarnos de aburrimiento, la pasada temporada armó eso que tan bien funciona en Segunda, un bloque muy justo de fútbol pero letal en las áreas. En cuanto Mariño y Djuka volvieron a números terrenales, o se desajustó la pareja de centrales, el tenderete empezó a desmoronarse. Y se cayó del todo cuando, a mitad de temporada, las lesiones, el covid y los compromisos internacionales le dejaron en varios partidos sin la mitad de los titulares. Ese armazón colectivo “made in” Gallego también disimuló las carencias individuales de muchos jugadores, que ahora quedan en evidencia partido tras partido. Al margen de los números, que la pasada temporada le señalaron como el mejor entrenador del Sporting desde el último descenso, en 2017, David Gallego deja como herencia el ramillete de canteranos que se asentaron en el primer equipo de su mano. Seguro que a chavales como Guille Rosas, Pablo García, Gragera, Pedro Díaz y Gaspar Campos, con el tiempo, no les parecerá tan mala la “era Gallego”. Aunque, como tantos otros, tampoco fuera capaz de ganar ni un derbi.