Fe a a falta de razón

Para el buen aficionado sportinguista, el derbi de este Sábado de Gloria es una cuestión de fe, a falta de un solo dato racional que permita albergar esperanzas sobre la resurrección de un equipo cautivo de su fragilidad defensiva y de su incapacidad constructiva en el centro del campo, entre otros muchos pecados acumulados desde que comenzó la temporada (algunos fuera del campo), con la excepción del primer mes y medio, que a la postre puede ser la clave para su salvación. En el fútbol se han visto milagros de todo tipo, pero nada invita a pensar que José Luis Martí vaya a ser capaz de imprimir a los jugadores la intensidad que no han tenido desde su llegada al banquillo, condición sine qua non para afrontar un partido de la máxima rivalidad con un mínimo de garantías, más aún tras el suplicio de Alcorcón, quizás el episodio más sangrante de esta negra campaña, no por el resultado sino por la actitud. Habrá pues que agarrarse a tres clavos ardiendo: el regreso de Djuka a la delantera, pundonor en medio de la atonía; el empuje de una afición penitente que está siempre a las duras y las maduras; y la responsabilidad individual de todos los que están ante su última oportunidad de salvar los muebles, dentro y fuera del vestuario. Después, habrá tiempo para pensar en la refundación del proyecto, única salida para que no se repita este calvario.