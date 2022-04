Un derbi igual que un frente abierto

La Asturias del 36. La Asturias de los Balcanes. Llevo dos días dando vueltas a cómo hemos conseguido hacer de un derbi un frente abierto y de un estadio de fútbol un campo de batalla, prostituyendo la esencia misma del deporte. Lo que ocurrió el domingo en El Molinón no tiene nombre y, a la vez, tiene demasiados. Se trata de un problema piramidal que comienza en la base y que acaba en el césped con futbolistas que debieran ser profesionales, quizás demasiado jóvenes, sin duda, demasiado viscerales, comportándose como sicarios .

La violencia no tiene justificación, nunca, y se alimenta de muchas maneras. La alientan las autoridades que obligan a la afición a enjaularse para disfrutar de la que debería ser la segunda fiesta más importante de la asturianía, con permiso de las Piraguas. La fomentan las directivas que avivan con sus declaraciones y actuaciones el odio. No están a la altura de la pasión y la fe que mueve a las hinchadas. Inoculan ira cuando deberían sembrar paz, cuanto menos cordialidad. El orgullo y la identidad no se construyen a costa de la humillación o el desdén del rival.

Este tipo de espectáculos revelan ese provincianismo endémico que lastra y hunde la región.

No podemos permitírnoslos.

El fútbol es solo la punta del iceberg.

Hace unos años dije que tenía un sueño, que Arriondas y Cangas de Onís dejaran de lado su rivalidad. Mi sueño ahora es que los ultras del Real Oviedo y el Sporting de Gijón pero también sus directivas y, en último término, sus jugadores, dejen de lado orgullo y fobias y apuesten por auténtica pasión y honor, rivalidad sana y asturianía.

Asturias debería ser una. Roja, blanca, azul, enfrentada en lo pequeño y lo cotidiano y, a la vez, robusta y unida.

El día en que el derbi se convierta en la fiesta que debiera ser ganaremos todos, dentro y fuera del terreno de juego. Ojalá la ignominia sirva de punto de inflexión; ojalá tomemos nota y cesemos el fuego cruzado.

Ellos, los que mandan, y nosotros, porque todos y cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad.