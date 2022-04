El bucle y los fantasmas

Ha llegado el momento de salir del bucle, olvidarse de fantasmas del pasado, ser claros, francos y limar asperezas. Lo dice Javier Fernández, presidente y dueño del Sporting, en la que ha sido su valoración, y seguramente la última, sobre el bochorno del derbi. El primer paso está dado. Queda ahora la respuesta, no se sabe si públicamente o a través de los canales abiertos que tienen ambos clubes, y que no se cerraron ni en los peores momentos de esta guerra fría que ya dura demasiado, del Oviedo. Seguramente tardará en llegar porque los azules centran ahora sus esfuerzos en lograr el objetivo de meterse en la promoción y pelear por el retorno a Primera largamente esperado. Tiempo hay de sobra. Lo que no puede ocurrir es que la situación acabe en un ejercicio de procrastinación que tanto gusta por estos andurriales. Por lo demás, lo dicho, los azules viven un momento de felicidad absoluta que tiene pinta que acabará en promoción salvo derrumbe de última hora y los rojiblancos afrontan la misión de cerrar la permanencia cuanto antes para adelantar una reconstrucción que ya que se verá lo que da sí. Ocurra lo que ocurra, la mejor noticia sería de que todo ocurra en el campo y los habitantes de los despachos se dediquen a lo suyo: gestionar y poco más. Veremos lo que nos depara el futuro, si una nueva y sana relación entre los dos grandes del deporte de la madreñina o más de lo mismo.

Ha llegado el momento de salir del bucle, olvidarse de fantasmas del pasado, ser claros, francos y limar asperezas. Lo dice Javier Fernández, presidente y dueño del Sporting, en la que ha sido su primera valoración, y seguramente la última, sobre el bochorno del derbi. El primer paso está dado. Queda ahora la respuesta, no se sabe si públicamente o a través de los canales abiertos que tienen ambos clubes, y que no se cerraron ni en los peores momentos de esta guerra fría que ya dura demasiado, del Oviedo. Seguramente tardará en llegar porque los azules centran ahora sus esfuerzos en lograr el objetivo de meterse en la promoción y pelear por el retorno a Primera largamente esperado. Tiempo hay de sobra. Lo que no puede ocurrir es que la situación acabe en un ejercicio de procrastinación que tanto gusta por estos andurriales. Por lo demás, lo dicho, los azules viven un momento de felicidad absoluta que tiene pinta que acabará en promoción salvo derrumbe de última hora y los rojiblancos afrontan la misión de cerrar la permanencia cuanto antes para adelantar una reconstrucción que ya que se verá lo que da sí. Ocurra lo que ocurra, la mejor noticia sería que todo lo que suceda en el campo y más allá fuera que los habitantes de los despachos se dediquen a lo suyo: gestionar y poco más. Veremos lo que nos depara el futuro: si una nueva y sana relación entre los dos grandes del deporte de la madreñina o más de lo mismo.