La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Tan lejos, tan cerca

Intenso fin de semana deportivo que se presenta en la madreñina: la Vuelta Ciclista de Mendo; las chicas del Telecable haciendo patria, haciendo Europa en su propia casa; el Oviedo buscando dar un pasito más hacia la ansiada promoción... ¿Y el Sporting? Pues el Sporting, lejos de la felicidad y, por supuesto, hace mucho lejos de Europa. Los de Martí –próxima víctima de la trituradora de entrenadores, jugadores, DD, proyectos... que vuelve a vivir su época dorada en algún oscuro sótano de Mareo– buscan volver a ganar para ir cerrando de una vez esta nefasta temporada.

A estas alturas argumentar que el Sporting está viviendo de las rentas de las diez primeras jornadas y de la mala pata/buena educación de sus perseguidores es una perogrullada. Pero conviene repetirla de vez en cuando dada la tendencia que existe en el mundo del fútbol a sufrir ataques de amnesia colectiva. Por lo demás, ya van haciendo las maletas los que no quieren seguir, los que ya saben que no lo van a hacer aunque quieran y los que llegaron en invierno para dar un salto de calidad hacia no se sabe dónde.

Mientras, a 28 kilómetros la idea es convertir el Tartiere en una caldera de aquí en adelante para cumplir el sueño azul que se rompió en aquellos primeros años del 2000. Ya saben, eso de unos tan lejos, otros tan cerca; la risa y los barrios. El hola y el adiós.