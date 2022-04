La hora de la verdad

Si nos dicen esto al inicio de temporada o en ciertos momentos de ella probablemente no lo hubiéramos creído. No por incredulidad sino por historia y acontecimientos pasados vividos. El partido del Alcorcón en un porcentaje muy alto siendo el Oviedo los puntos hubiesen quedado en tierras madrileñas. El equipo se le nota muy enchufado, con las ideas claras, todos suman y todos aportan, algo fundamental a estas alturas de campeonato. La afición está ilusionada y responde a las iniciativas impulsadas por el club para convertir el Tartiere en una caldera (entradas de acompañante y abonos para los últimos partidos). No es momento de ninguna otra cosa que no sea ganar o empatar cada compromiso que se tenga el fin de semana. Ir partido a partido, dejando colchón con los perseguidores y reduciéndolo con los perseguidos. Cada vez el equipo se me parece más a ese que envidiábamos al llegar al final de liga con la flecha hacia arriba y creyéndose que se podría lograr. No hay que lanzar campanas al vuelo, porque no se hizo nada aún, pero si disfrutar el momento y apoyar, apoyar mucho, ya que un porcentaje altísimo de entrar en Play Off pasa por el Tartiere. Pasa por esos tres partidos y esos 9 puntos.

Se llevan 5 de 5, se iguala la mejor racha y se hace en un momento clave. Es momento de ampliarla. Aquí la estadística seguramente esté en contra pero hay que ir con todo y contra todo. Si Luis Aragonés decía que todo se decide en los últimos 10 partidos y lo que queda son 5 lo que queda por decidir aumente. Próximo objetivo Sábado 16:00 horas frente al CD Mirandés todas las miradas en ese partido y que el Tartiete meta el primero sin olvidar que el equipo depende de si mismo. ¡ Hala Oviedo !