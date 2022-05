El primer beso y la segunda copa

Ya tenemos campeón de Liga, que esta temporada ha sido el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain español. La Liga española no es la Premier League. ¿Qué tiene el Real Madrid? ¿Cómo es posible que un equipo sin la química del Manchester United, la física del Bayern de Múnich o la estética del Liverpool pueda ganar la Liga sin que Modric se desmonte o Kroos se despeine? El Real Madrid es como el tiempo. Decía san Agustín que entendemos el tiempo cuando oímos hablar de él y cuando hablamos de él, y que si nadie nos lo pregunta sabemos lo que es el tiempo, pero si queremos explicárselo a alguien ya no lo sabemos. ¿Qué es el Real Madrid? Entendemos al Madrid cuando oímos hablar de un equipo que gana sin que parezca que lo hace y cuando hablamos de un equipo que puede ganar incluso cuando no debería ganar. Si nadie nos pregunta qué es el Madrid, sabemos qué es. Si queremos explicar a alguien qué es el Madrid, ya no lo sabemos.

Como observó también san Agustín, el pasado crece y el futuro mengua. Es cierto. Pero no lo es en el caso del Real Madrid. El pasado del Real Madrid crece, y crece, y crece, y crece… Pero el futuro de este club indefinible que todos saben definir hasta que se nos pide una definición no parece menguar. El pasado de Modric y de Benzeman crece, y el futuro de estos enormes jugadores mengua porque ni siquiera Modric y Benzema son inmortales. Pero el Real Madrid es otra cosa. No hay otro club de fútbol que crezca por el pasado y por el futuro, así que las cosas del Madrid parecen territorio de la metafísica o de una ciencia, pseudociencia, disciplina o incluso religión particular que ni los dioses del fútbol pueden entender. No diga tiempo, diga Real Madrid. Con eso nos entendemos. Todos somos mortales hasta el primer beso o la segunda copa de vino, decía Eduardo Galeano. A Galeano (a diferencia de Jorge Luis Borges o Umberto Eco) le gustaba mucho el fútbol, así que seguro que estaría de acuerdo si añadimos al primer beso o la primera copa de vino la tercera vez que vemos a nuestro equipo ganar un título. La primera vez es la alegría sin límites (la de los aficionados del Leicester cuando ganaron la Premier League, por ejemplo), la segunda es la prueba de que la primera vez no fue la última (el gran Nottingham Forest de Brian Clough que ganó dos Copas de Europa seguidas), y la tercera es la entrada en el Olimpo subidos al lomo del caballo alado Pegaso. La inmortalidad. Después del tercer título hablamos de otra cosa. Como el segundo beso o la tercera copa de vino. Es otra cosa. Por eso los aficionados madridistas, que han ganado tantos títulos, tienen siempre esa cara de enamorado tras el segundo beso o bebedor después de la tercera copa de vino. Todo bien, gracias. Un beso muy agradable. Una copa de vino muy rica. Un campeonato de Liga estupendo. Una victoria en el Bernabéu fuera de toda lógica. Gracias. En realidad, si esto es así no tengo ni idea de por qué es así. Solo sé que el tiempo pasa y el Real Madrid permanece, que el Madrid está hasta cuando parece que se ha ido, que fue mucho pero que le queda mucho más por ser, y que supongo que lo único malo de ser madridista es que ni los besos ni el vino saben igual porque cuando se es inmortal un título de Liga o una final de Liga de Campeones ante el Liverpool no es más que un segundo beso y una tercera copa