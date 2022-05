La opinión sobre el Sporting: El Sporting de Mad Max

Gijón se vuelca en salvar al Sporting, su club más importante, de la tragedia y deja para otro momento –o al menos eso parece– el cobro de las facturas a los responsables estructurales, coyunturales y mediopensionistas de haber llevado a la institución al borde de una catástrofe que, de confirmarse, dejaría al emblema de la ciudad y de más de media Asturias como el páramo donde se desarrollan las desventuras de Mad Max.

Pero antes de verse en un escenario posapocalíptico pegándose por la gasolina y las latas de comida para perro, a los de Abelardo les quedan varias vidas. La primera deben venderla cara el domingo ante el Girona, herido tras perder en su casa ante un rival directo como el Tenerife. Luego ya se verá lo que hace el resto de los presuntos implicados en la lucha por la permanencia, porque lo que más preocupa es la imagen de impotencia de los rojiblancos desde hace varios meses.

Mientras, el vestuario lanza mensajes por aquí y por allá. Los últimos han sido los de Cuéllar. Tras recoger un premio al mejor jugador del pasado mes de abril, el extremeño fue claro: la cosa no marcha bien si los premios acaban llevándoselos los porteros, Abelardo es historia del Sporting y el jugador que no esté preparado que se haga a un lado, ya que no es momento ni para los egos ni para el ombliguismo. La doctrina está clara, ahora lo que falta es llevarla a la práctica. De lo contrario, páramo, sequía y la dieta de Mad Max.