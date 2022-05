Sí, ya nos toca tener una alegría, porque nos lo merecemos. Porque son muchos años sin tener satisfacciones, porque son muchos años teniendo clasificaciones sin opciones a nada en Segunda División.

Muy lejos nos queda el ascenso de Cádiz, muy lejos queda el gol de David Fernández que a la postre daba la última explosión de alegría y júbilo de la parroquia Carbayona.

Si me voy a los primeros años de la vuelta a la Categoría de Plata del fútbol español, el equipo al llegar al final de temporada se diluía cual terrón de azúcar en el café. Iba perdiendo fuelle y se caía de los puestos de privilegio. De todos ellos el más sangrante fue la primera temporada que por circunstancias ajenas a lo deportivo hizo que el final fuese muy triste y penoso.

De todo se aprende y el fútbol no podría ser la excepción. El Oviedo de este año nada se parece a aquel Oviedo y hoy por hoy sí merece entrar en los puestos de play-off. Habrá 2 plazas para tres equipos y no creo que el equipo de la capital del principado se quede fuera por el final de campeonato que está haciendo. No será fácil porque en el fútbol influyen muchísimos factores pero hay buenas sensaciones en todo lo que rodea al equipo. Esta noche a eso de las 23:00 horas esperemos estar un poquito más cerca del objetivo, pero si por cualquier circunstancia estamos un poquito más lejos, las posibilidades habrán bajado pero la ilusión debe quedar intacta, porque nada va a estar decidido y tal como está la clasificación la gloria o el “fracaso” lo sabremos el 29 de mayo en torno a las 20:35.