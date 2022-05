El perdón de Berjón

Saúl Berjón salió del Oviedo por decisión propia, con una oferta encima de la mesa la cual rechazó. No voy a entrar en los motivos, pero la citada oferta no cubría sus expectativas y dijo que no.

El curso pasado logra el ascenso con el Burgos materializando el gol en el último partido, gol que a la postre serviría a los de El Plantío para ascender a Segunda División. Todos sabíamos que la relación con Ziganda no era buena y prueba de ello es un gesto que tiene hacia él cuando es sustituido en el Carlos Tartiere, el jueves 21 de octubre de 2021, cuando la grada le aplaudía. ¿Error, frustración, cuentas pendientes? Podemos llamarlo como queramos, pero a gran parte de la afición ovetense no le gustó y fue muy criticado en las redes sociales. El destino es caprichoso y en el fútbol muchas veces llega a asustar. Última jornada de Liga y para que el Oviedo logre entrar en play-off una de las premisas que deben cumplirse es que el Burgos gane al Girona. Uno no se juega nada, solo cerrar de la mejor forma posible la primera temporada de vuelta a la “categoría de plata” con un estadio, El Plantío, lleno. Otro se lo juega todo, se juega no caer de los puestos de play-off de ascenso en la última jornada. Un partido en el que todo puede pasar y en el que estoy seguro que la motivación a sus compañeros por parte de Saúl no faltará. Confío en este Burgos, que demostró que sabe hacer las cosas, y confío no solo en Berjón sino en todos los oviedistas que conforman ese Burgos. En el fútbol todo pasa de blanco a negro en segundos y estoy seguro que gran parte de la afición carbayona perdonaría ese gesto si es partícipe activo de una victoria de los burgaleses que de la entrada al Oviedo en play-off. Saúl, hazlo posible, si el año pasado ayudaste al Burgos este año hazlo a tu Oviedo y haz que el gesto a Ziganda quede en la retina como un mal recuerdo para muchos.