No bastó el penalti del último minuto

No pudo ser, el Oviedo se quedó en la orilla, fuera de la promoción. Anoche hizo lo que debía, ganar, aunque fuera de penalti y en el último minuto, pero no le acompañaron los otros resultados y todo fue inútil. Lo peor es que un malentendido hizo que los jugadores azules se creyeran que sí, que jugarían el play-off y lo celebraron a lo grande. Doble desilusión (porque el Girona acabó empatando en Burgos) tras un encuentro entretenido, en el que los de las Islas Baleares mostraron calidad y ambición y a punto estuvieron de conseguir un empate. Triste despedida de un Oviedo que por primera vez desde que regresó a Segunda dio esperanzas a sus seguidores después de varias temporadas en la cuerda floja.

No fue el final deseado, pero no por lo sucedido ayer, que era lo previsible, si no por los errores cometidos fundamentalmente ante el Zaragoza y Las Palmas en las dos jornadas anteriores; incluso por la falta de una victoria en Málaga. Una pena que la defensa, muy segura durante casi todo el año, acabase flojeando precisamente en la parte final del campeonato. Ayer volvió a suceder. Fueron muchos los fallos que propiciaron que el Ibiza terminase complicando mucho las cosas a los azules. Femenías les mantuvo en el partido y Borja Bastón remató la faena con su segundo gol, de penalti y ya en el tiempo de descuento tras ser avisado el árbitro por el VAR de una mano en el área ibicenca.

El Oviedo en el primer tiempo marcó y luego sesteó aunque, eso sí, antes de que lograse el tanto a los 17 minutos los azules ya habían contado con varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Después, los del Cuco Ziganda se dedicaron más a dejar pasar el tiempo y ver lo que pasaba en otros campos que a otra cosa. Los jugadores y también gran parte de los espectadores estuvieron pendientes sobre todo de los teléfonos móviles a la espera de alguna noticia agradable, fundamentalmente de El Plantío, que no se produjo, quedando todo a expensas de lo que pudiera pasar en la segunda parte tanto en Burgos como en el Tartiere. Tampoco hubo alegrías en las tierras castellanas al acabar los dos encuentros. Mucho menos en El Molinón.

Los primeros 45 minutos discurrieron más o menos según lo previsto, con un Oviedo lógicamente más metido en el partido que un Ibiza que no se jugaba nada. Así y todo, los isleños tuvieron alguna oportunidad clara para empatar el encuentro, que si no fructificaron fue gracias a dos grandes intervenciones de Femenías. Pero la primera fase del partido mereció la pena sobre todo por los detalles de gran calidad mostrados por Borja Sánchez. Ante todo, el gol: una preciosa vaselina después de haber porfiado por un balón que parecía perdido. Pero hubo más, muchas más cositas por parte del canterano, quizás el jugador más intenso de los carbayones durante todo el encuentro. También en la segunda parte.

Y lo que es el fútbol. El deportista quizás más regular del Oviedo en la temporada, el uruguayo Brugman, cometió ante el Ibiza, en el que pudo haber sido su último partido con la camiseta azul, un error de principiante, que propició el primer tanto de los ibicencos. No sólo será Brugman el que abandone el club. Habrá más. El Oviedo del próximo año será probablemente muy distinto al que a punto estuvo de jugar la promoción esta temporada.