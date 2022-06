La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: La crispación y los cuentos

La operación limpieza que ha puesto a las excavadoras de Mareo a trabajar a tres turnos se ha llevado por delante al ya expreparador físico del Sporting, denominado ahora por el frente de juventudes PF, Eduardo Domínguez. El vigués, una de las apuestas de Javi Rico para reforzar una parcela vital en cualquier deporte, llegó con el cartel de haber sido una de las piezas claves de aquel Celta en el que brillaba con luz propia Mostovoi, uno de los zares que pasó por Balaídos.

Ahora se va del Sporting con el sambenito de no haber logrado dar con la tecla para que los chavales tuvieran reservas extras en la bombona de oxígeno. Cuando el balón no entra, el análisis alcanza todas las facetas: que si las piernas no van o que la cabeza no funciona y tal y tal.

En su adiós, Domínguez, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, muestra su sorpresa por la crispación que rodea al club incluso en los momentos dulces y por el escaso amor que despierta entre el sportinguismo JF. Son esas cositas que cuelgan de la historia, que aunque camino de desaparecer hasta de los planes de estudio, todavía tiene mucho peso.

Mientras, a 28 kilómetros, la búsqueda del sustituto de Rubén Reyes sigue siendo la principal preocupación del club azul, aunque sobre la mesa hay otros asuntos de calado. Por ejemplo, qué será del Cuco, entronizado por la grada en el último partido de Liga. El técnico navarro, como una hormiguita, se ha ido ganando la consideración de la tropa, que durante mucho tiempo rehuyó abrazar el zigandismo. Los finales de los cuentos en el fútbol suelen acabar con un giro de guion inesperado, ¿oísti?