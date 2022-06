Imposible remontada

El Oviedo hizo todo lo que estuvo en su mano para ganar el partido. Por ganas no quedó, pero su desacierto en determinados momentos fue una losa imposible de salvar. El Palencia fue superior a lo largo de esta serie del play-off y por eso estará en la fase final de cuatro clubes para intentar el acceso a la ACB. Es muy difícil ya no ganar, sino incluso poner resistencia a un equipo tan enchufado como estuvo ayer el Palencia en Pumarín durante muchos minutos. Así y todo, los carbayones lo intentaron con todas sus fuerzas, no dando nunca un balón por perdido.

El equipo de Natxo Lezkano acabó la temporada como la comenzó, sin rendirse nunca, exprimiendo al máximo sus cualidades. Y así, a pesar de perder tres partidos seguidos ante Palencia, anoche volvió a ser despedido con una gran ovación por sus aficionados. Los azules salieron con ganas al parqué, quizá con demasiadas, excesivamente revolucionados, lo que les llevó a cometer demasiados fallos ante un equipo con tanta calidad como el Palencia, que fue aprovechando estos errores para distanciarse en el marcador. Hasta nueve triples seguidos llegó a desperdiciar el Oviedo en la primera parte, mientras que los palentinos apenas cometían equivocaciones desde la larga distancia, además de mostrarse muy seguros en defensa, cerrando todos los caminos hacia su canasta. La sorpresa cada vez se veía más lejos hasta que el “efecto Pumarín” volvió a hacerse sentir. Fue ya en el último cuarto. La rabia se apoderó de los locales, que más por casta que por otra cosa llegaron a acercarse a cinco puntos en los últimos cinco minutos. Metieron el miedo en el cuerpo a los castellanos. Pero todo quedó en eso, en temor. No hubo para más. El Palencia volvió a acertar en el tiro, durmió el partido y dejó a los asturianos con los ganas de una remontada. Punto final. Era difícil, muy difícil, sacar adelante la eliminatoria. El Oviedo tuvo su oportunidad en el primer partido en Palencia, pero no la aprovechó. El segundo ya fue otra historia. Fue cuando la ausencia de Oliver Arteaga, como también ayer, resultó determinante. La zona azul se quedó huérfana y el OCB no lo pudo superar. Demasiadas contrariedades: sin el segundo base, Meana, y sin el pívot titular, Arteaga, en dos partidos clave. Acaba una temporada que fue mucho mejor de lo que se preveía allá por octubre, o cuando en enero Frey dejó el equipo para irse a Alemania. Toca de nuevo inventarse para conformar una plantilla competitiva con pocos, muy pocos, medios. La afición espera que los rectores del equipo vuelvan a acertar y Pumarín vuelva a vibrar.