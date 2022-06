La opinión del día sobre el Oviedo: El cuento inacabable

Lo que está ocurriendo en el Oviedo en las últimas fechas demuestra que el “fúrgol” no deja de sorprender, que es un cuento inacabable, una serie sin final en la que los giros de guion son una práctica habitual. La realidad es que, en el mejor año desde que se cumpliera el primero de los dos pasos del “volveremos”, el club azul se ha quedado en una semana sin líderes al volante. Al adiós de Rubén Reyes se le sumó el del Cuco Ziganda, un día odiado y al siguiente amado.

No se sabe cuál de las dos salidas ha dejado más fuera de bolos a la muchachada azul. RR llegó para un proyecto a largo plazo y se fue unos meses después explicando que “esto es fútbol”. Ziganda toma la puerta de salida aduciendo que no ha rechazado al Oviedo porque nunca hubo nada que rechazar. En este tiempo el teléfono no sonó. Los tiempos en el fútbol, y más en los que el mercado ha empezado a funcionar, son vitales, y para llegar en el momento justo suele funcionar lo de correr y volar.

Por eso en la casa azul se ha pasado página en cuestión de horas, lo que no suele ser política del club, donde hay unos tiempos y velocidades con marca propia. Lo cierto es que Tito toma el mando de las operaciones para dar forma a un proyecto al que tiene pinta que todavía se le caerán algunas piezas por el camino. Comienza la reconstrucción, el restyling o como nos lo quieran vender, ¿oyisti?