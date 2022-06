La opinión sobre el Sporting: Rico defiende a Rico

Pido perdón, pero no hice nada malo. A grandes rasgos este puede ser el resumen del análisis realizado por Javi Rico sobre la temporada en la que el Sporting se salvó por el pelo de una gamba de caer al pozo del olvido del “fúrgol” español. La comparecencia de final de curso sirvió para que Javi Rico reivindicara el papel de Javi Rico en un ejercicio de amor por uno mismo muy típico de los seres humanos cuando conducen en dirección contraria a la del resto.

El problema es que, cuando las cosas salen tan mal, afirmar que la plantilla es muy buena para luego reconocer que habrá una revolución y que llegarán hasta once jugadores nuevos no cuadra. Pero es el papel que le ha tocado al DD rojiblanco, que sigue contando con el apoyo –ya no se sabe si incondicional o condicional– de los que mandan. En realidad, se repite la historia de Torrecilla, al que se convirtió en el muñeco de gel balístico sobre el que descargar todo tipo de munición por parte del enemigo interno y del enemigo exterior. En otra maniobra de primero de Maquiavelo, y agotado el arsenal de bombas de humo hasta próximo aviso, Rico ya es oficialmente el villano de una historia cuyo final no pinta bien.

Y luego está el regreso a escena de Javi Fuego, cuyo fantasma deportivo sigue atormentando a Rico allí donde asoma la cabeza. El poleso, cansado de ser protagonista involuntario de la vida, obra y milagros del hombre que le abrió la puerta de salida del Sporting, no ha dudado en levantar –esta vez sí– la voz para dar su versión del Javi Rico defiende a Javi Rico.

La entrada en escena de Fuego no dejaría de ser una anécdota de no ser porque la unidad del sportinguismo está tan tocada que cualquier estornudo o corriente a destiempo puede acabar con reventar el asunto antes de que vuelva a echar a andar. De lo que todavía no hay noticias es del balance que hace la propiedad sobre lo que ha sucedido a la espera de los prometidos golpes de timón para evitar caer en la mediocridad (risas). Vamos, lo de siempre, ¿oyisti?