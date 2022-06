La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: La larga resaca y el oro azteca

La resaca del fin de temporada, y el empalme con la siguiente en el “fúrgol” asturiano, está siendo larga y de las más moviditas que se recuerdan en mucho tiempo. En la casa azul pierden y compran piezas a todas horas. Una vez cerrado el casting para cubrir la baja del director deportivo –bienvenido sea Tito Blanco–, andan ahora los carbayones con la elección del sustituto del Cuco Ziganda. Suenan muchos, pero gustan pocos. Incluso enamoran algunos que no suenan, como puede ser Xabi Alonso –brillante pasado merengue–, sobre todo al OTV (Oviedín de Tola Vida). Pero los impulsos del equipo capitalino en cuestión de técnicos marchan en otras direcciones.

Mientras, a 28 kilómetros, se avecina culebrón (o no). La mala temporada del Sporting de los Javis, las críticas perennes, la reaparición de las protestas a la puerta de casa y el fallecimiento de José Fernández parece que han animado a JF a escuchar ofertas por su parte del negocio. Los más viejos del lugar, como el apóstol que no se creyó lo de la resurrección de Cristo hasta que no hurgó en sus llagas, no le darán crédito al asunto hasta que lo vean, que no es la primera vez que la propiedad amaga y no da. Pero por imaginar que no quede.

La paradoja sería que el negocio rojiblanco acabase finalmente en manos del oro mexicano y que los dos grandes de la pelotita astur estuvieran hermanados por el capital azteca. ¿Se acabaría con tanta tontería antes, durante y después de los derbis? ¿Seguiríamos igual? ¿O peor? Luego ya estaría lo de la gestión, las maneras, los éxitos deportivos y tal y tal. Pero sin forzar, no se vaya a fastidiar el sueño, ¿oyisti?