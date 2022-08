La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Dos tipos de sinceridad

Otra jornada de "fúrgol" en la madreñina. Abre fuego el Sporting. Repite por segundo finde seguido en El Molinón. Será el partido de la resaca de la juntona, la de la ampliación de los siete millones de euros, la de "no photos", "no flash", "no phone". Algo así como ocurre en cualquier museo del mundo que se precie de serlo. Será por eso que la juntona se celebró en la Sala de Pinturas de la Laboral. ¡Vaya usted a saber! Lo importante es que no cunda el pánico entre las masas. Y no cunde porque, de momento, todo parece bajo control. Tanto que incluso Irarragorri tira de sinceridad para poner un claro ejemplo de lo que hoy es Mareo para muchos: un proyecto fallido.

El dueño del Sporting reconoce que de tener un hijo en esto del balón no lo llevaría a formarse a la Escuela. Seguro que más de uno, de dos y de tres coinciden con la reflexión del patrón. Lo que sí queda claro es que a largo plazo el Sporting no recomprará los terrenos que un día muy lejano el Ayuntamiento de Fernández Felgueroso adquirió a buen precio para salvar a la entidad de la desaparición. Mientras, a 28 kilómetros, hay quien ya prepara la despedida de don Federico, el hombre que llegó para sustituir a Joaquín del Olmo –JDO, ¿se acuerdan?– y que próximamente abandonará la casa azul una vez que Pachuca ha tomado posesión. Por lo demás, Koba ya luce de azul. El chaval, como Irarragorri, también hace alarde de sinceridad. Ha visto jugar al Oviedo porque su madre tiene Movistar. No todo van a ser series de Netflix, ¿oyisti, güey?