La opinión tras el Sporting Burgos: El VAR y el guaje

Empate a nada en El Molinón. La imagen del partido, al margen de la ya eterna polémica del VAR y su cambiante protocolo, es la de Campuzano mandando a Casa Aurora una oportunidad que hubiera disparado la ilusión del sportinguismo a la altura de lo que en su momento fueron las gráficas ganadoras de las criptomonedas, ahora en busca y captura. Lo de Campuzano, al margen de demostrar que el chaval entró con mal pie en Gijón y parece que saldrá de la misma manera, no es otra cosa que el ejemplo de lo que son esos partidos en los que unos quieren jugar y otros apuestan por colgarse del larguero a la espera de aprovechar la que tengan.

Para ganar casi todo es lícito. Partidos así se repetirán muchas veces en El Molinón y los hará el Sporting cuando le toque salir a campos complicados. Lo importante en ocasiones así es ir sumando y no dejarse puntos en la gatera, no vayan a echarse en falta a final de temporada. Sí, el que no se consuela es porque no quiere. Pero en la categoría de los tópicos, la de la igualdad, el sudor, las lágrimas y tal y tal es lo que hay. Como lo de que a Abelardo le gustara más el equipo contra el Burgos que hace una semana frente al ingenuo Andorra. Por lo demás, honor y gloria para Queipo y para quien ha decidido apostar por el chaval.

El guaje está siendo una de las sorpresas de este arranque de temporada. Pero, ojo, que nadie se olvide que aún no ha acabado agosto y todavía queda una larga travesía por delante. Aún está por ver si será por el desierto o por verdes vergeles provistos de abundante maná y cristalinas aguas. Lo importante es atreverse a alinear a un chaval que viene de Tercera, con lo cual algo de razón tienen aquellos que siempre defendieron que da igual la categoría por donde se mueva el filial si al final arriba no hay un entrenador que tire de la cantera, de cuya metodología y demás duda el nuevo patrón. Pero ahora el asunto es Ponferrada, ¿oyisti, güey?