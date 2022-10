La opinión del Oviedo y el Sporting: Política para un Mundial

La política, que nunca se fue, entra de lleno en la carrera hacia el Mundial de "fúrgol". Portugal y España quieren incluir a Ucrania para ablandar el corazón de la FIFA a la hora de elegir a la candidatura que tendrá que organizar la Copa del Mundo de 2030. Queda por ver si la entrada en escena de los territorios de "Volo" Zelenski restará o no sedes a España. Cuentan que lo de la participación ucraniana en el Mundial será testimonial. O no, que en ocho años todos calvos. Sea lo que sea, la operación 40-100-300 marcha pasito a pasito, aunque algunos políticos locales fruncen el ceño debido a que todavía nadie les ha presentado el "proyectón" de manera oficial. Por lo demás, otro viernes de fútbol para el sportinguismo. Llega el Villarreal B, que como buen filial es goleador y goleable. Se espera ver la reacción de la plantilla después del cabreo de Abelardo tras el partido en Tenerife.

Mientras, a 28 kilómetros, la semana se hace larga, a la espera de que llegue la hora de medirse al Zaragoza. Los puestos de abajo están más cerca que nunca, pero la diferencia con la cabeza no es como para que cunda el pánico entre las masas, ya se sabe cómo es la Segunda, la categoría de los tópicos. El problema son las sensaciones de que la brújula no funciona y que la aguja no acaba de señalar el Norte. Y ya se sabe que en los tiempos inciertos cada uno tiene un nombre en la cabeza: Jémez, Mendilibar, Paco López, Xabi Alonso... Pasen y vean, que el espectáculo va a comenzar, ¿oyisti, güey?