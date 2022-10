Un equipo sin alma

El Oviedo necesita con urgencia medidas drásticas que ayuden a que pueda salir (o al medanos intentarlo) del hondo agujero en el que se encuentra. De seguir como hasta ahora, sin que nada se mueva, el equipo azul corre peligro de ir desmoronándose jornada a jornada. En estos momentos la carbayona es una formación sin alma, sin confianza, que a lo más que puede aspirar es a mantener la categoría, a evitar los puestos bajos de la tabla. Es difícil que tal como está jugando pueda mirar hacía arriba, hacia lo alto de la clasificación que era, teóricamente, para lo que estaba concebido el equipo de la capital del Principado al comenzar la temporada.

El de ayer ante el Huesca fue un calco de todos los encuentros disputados hasta el momento en el Carlos Tartiere. Y eso que los primeros veinte minutos del Oviedo fueron de lo mejor visto en el Tartiere en lo que va de temporada, con varias oportunidades de gol, pero sin concretar ninguna, como es ya habitual. A partir de ese momento, deja de contar. Los azules volvieron a su tónica habitual en casa, incapaces de controlar el centro del campo, con lo que ello implica, permitir al contrario, en este caso un triste Huesca (muy del estilo de Ziganda), adelantar líneas y coger confianza después, más por deméritos de los carbayones que por méritos propios de los aragoneses. De ahí al final del encuentro todo un despropósito del equipo asturiano. Fundamentalmente después de que los oscenses marcaran su gol.

El entrenador oviedista sorprendió con la alineación inicial, sobre todo dejando en el banquillo al goleador Borja Bastón y dando entrada a Obeng (en la izquierda) y Enrich (en el centro) en la delantera. Además apostó nuevamente por la línea defensiva de cuatro, apartando a Costas y decantándose por Luengo. En el centro del campo Javi Mier fue sustituido por Rama. Parecía que aquello podía funcionar, pero fue un espejismo. Sin el gol que podía haber llegado (hubo oportunidades para ello) todo se fue al garete cuando los azules volvieron a caer en los errores de siempre, dejándose llevar y sin dar el paso al frente indispensable para mostrar su superioridad al rival.

Es evidente que al Oviedo le falta intensidad. Y a sus jugadores les sobra miedo. No se atreven a nada y en muchas ocasiones eso les lleva a perder el sitio, a descolocarse y facilitar la labor de los contrarios. Sobre todo, en una parte del campo en la que en el inicio del campeonato no sucedía, la retaguardia. La seguridad defensiva ha desaparecido, facilitados muchos de sus errores por un centro del campo para nada sólido.

Por supuesto que Bolo puede alegar que su labor está muy mediatizada por las numerosas lesiones habidas desde que está al frente del equipo y que en estos momentos mantienen en el dique seco a, quizás, los dos jugadores con más recursos técnicos del Oviedo, Borja Sánchez y Koba. Pero eso no puede servir de disculpa para ocultar la falta total de un diseño de equipo. No se puede cambiar de sistema cada semana. Es evidente que algo no funciona cuando son tantas las rectificaciones. Sin más, ayer, al final del partido acabaron jugando Borja Bastón, Javi Mier y Bretones (titulares en Zaragoza y descartados ante el Huesca de inicio), además de Flores, uno de los jugadores más imaginativos de la plantilla, cuando le llegan balones.

No hay un diseño de equipo, pero es que además hay jugadores que no están bien, que llevan varios partidos muy desacertados. El caso más evidente puede que sea el de Luismi, pero hay más. Como se ve son muchos los motivos que han llevado al Oviedo a estar en la difícil situación en la que se halla.