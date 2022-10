Las golondrinas no tienen nada que demostrar

Lewandowski, delantero del Barça, no jugó bien (ni mal) en el último partido de Liga contra el Celta del gran Iago Aspas. Y ya está aquí el runrún. Ya están aquí las muecas de fastidio, las miradas por el rabillo del ojo (a la manera de Andújar Oliver) al compañero de asiento, los movimientos de cabeza, los gestos de impaciencia y hasta alguna que otra frase acerca de la edad de Lewandowski o de la necesidad de fichar a un delantero que ya lo ha ganado todo y puede que ande escaso de ganas y compromiso. Es la ley del fútbol. Uno de los tópicos del mundo del balompié, y uno de los favoritos de los futbolistas, es que cuando un jugador ha alcanzado un gran nivel en su equipo o a lo largo de su carrera ya no tiene nada que demostrar. Lewandowski ya no tiene nada que demostrar. Ni Ronaldo. Ni Benzema. Ni Messi, por supuesto. No es así.

Del mismo modo que un futbolista no puede dar el 110 por ciento de sí mismo porque nadie puede dar más de lo que tiene, un gran futbolista vale tanto como su último partido (o, siendo generosos, dos o tres últimos partidos). Ronaldo no estaba jugando bien y sacó su abono para el banquillo del Manchester United. Si Lewandowski juega mal (o no juega bien) contra el Real Madrid, puede visitar el banquillo del Barça mientras Xavi busca nuevas soluciones. Por supuesto que Lewandowski, Ronaldo, Benzema y todos los grandes futbolistas tienen mucho que demostrar. Y si no lo hacen comerán pipas en el banquillo. El fútbol no tiene paciencia, y tiene memoria solo en el momento de las despedidas. Los delanteros que viven del gol están obligados a demostrar cada jornada que se puede contar con ellos para marcar, y los porteros que viven del no-gol están obligados a demostrar jornada tras jornada que se puede contar con ellos para parar. Haaland se está hinchando a meter goles con el Manchester City, y es el delantero de moda indiscutible que puede marcar una época. Pero si Haaland no marca en dos o tres partidos seguidos, llegarán el runrún, la mueca, la mirada con el rabillo del ojo, el movimiento de cabeza, el gesto de impaciencia y las críticas a su peinado. Como el fútbol es un deporte más de paradojas que de prejuicios (por eso le habría encantado a Rousseau), resulta que los futbolistas siempre tienen que demostrar que siguen siendo lo que eran y, a la vez, basta con firmar un gran gol o un enorme partido para que se considere que no tienen nada que demostrar porque una vez deslumbraron al mundo con un gol desde cuarenta metros o se comieron al equipo rival en una tarde de gloria. Es el caso de Neymar. O Robinho. O Griezmann. O Hazard. O, con perdón, Roberto Baggio. Decía Aristóteles que una golondrina no hace primavera, y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para hacer a un hombre venturoso y feliz. Neymar o Hazard son golondrinas en invierno que parece que traen la primavera a sus equipos y, por eso, se les mantiene temporada tras temporada la categoría de golondrinas y no se les pide demostrar con hechos que su juego en verdad hace que sus equipos florezcan. A las golondrinas que no hacen primavera se les exige menos que a la primavera que llega con retraso. Habrá más runrún en el Barça con Lewandowski si el equipo vuelve de Madrid con una derrota que en el Real Madrid con Hazard si sigue sentado en el banquillo y el equipo es incapaz de meter un gol a Ter Stegen. Dicho de otra manera, Benzema tiene que demostrar este domingo que sigue siendo Benzema. Si Hazard juega el clásico, bastaría con una buena jugada para que todos saludaran la llegada de la primavera blanca. Qué raros somos.