La opinión sobre la crisis del Oviedo (II): Prisas, nervios y planificación

Un puñado de horas después de la enésima catarsis en el Real Oviedo, la tropa, la de dentro y la de fuera, hace balance de daños. De los más claros ha sido Jesús Martínez. Chucho, el dueño de Pachuca, no se anda por las ramas: el que no esté comprometido ya sabe dónde está la puerta. Al mismo tiempo se muestra cariñoso con Bolo, al que dice que invitará a México. Con Tito la sensación de cercanía y calor desciende unos grados, casi rozando el bajo cero. Será porque el patrón aún espera por el ya ex director deportivo del Oviedo, que no hace mucho dio el salto al otro lado del charco para platicar con Martínez, pero tuvo que dar la vuelta al tener el pasaporte caducado. Cosas del directo, las prisas, los nervios y la planificación. Pero eso ya es historia. Ahora son tiempos de llamadas, de ternas y de quinielas.

Es seguro que a las oficinas del Oviedo estarán llegando en tromba ofrecimientos para lo que haga falta, incluso para empujar el carrito de los helados si fuera menester. Los mercaderes del fútbol tratan de colocar sus productos, que el invierno es muy largo y algo hay que ingresar hasta que llegue el show de enero. El que ha ganado la carrera para hacerse con el banquillo azul es Álvaro Cervera, tras la habitual negociación por su caché y las entradas y salidas que seguro habrá en el mercado invernal una vez que parece demostrado que falta nivel, ¿oyisti, güey?