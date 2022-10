La opinión de Antón Meana sobre el Mundial en El Molinón: Las buenas olas hay que surfearlas

En un proyecto de país para organizar una Copa del Mundo de fútbol resulta a todas luces fundamental que Gijón salga en la foto. Es un evento integrador y transversal que cambia las ciudades de arriba a abajo y que se prolonga en el tiempo durante décadas, desde que se pone la primera piedra seis o siete años antes del pitido inicial hasta varios lustros después del último partido. Celebro que el El Molinón sea municipal porque le da a la ciudad un poder en la negociación que no tendríamos si el Sporting, y por tanto Orlegi, fueran los dueños del estadio.

Por la información que manejamos no es necesario hacer un proyecto tan fastuoso como el que se ha presentado para lograr ser sede mundialista, lo que me hace ser más vehemente en el discurso. Si la idea de Irarragorri genera rechazo en un sector de la ciudadanía por miedo a un posible pelotazo urbanístico se puede negociar, hablar, proponer alternativas. No se debe despreciar la fuerza que aportan los nuevos dueños del club para situar a Gijón en el mapa del Mundial 2030. Si no fuera por esta nueva propiedad no estaríamos en la carrera mundialista, con todo lo que eso significaría. Por tanto hay que decir sí al Mundial, pero no a cualquier precio. Las exigencias que impone FIFA en temas de infraestructuras, hoteles y aparcamiento obligan a una reflexión profunda para que Gijón salga beneficiada en su conjunto, que falta hace.

Los periodistas que hemos tenido la suerte de cubrir los últimos mundiales en Brasil o Rusia sabemos que los estadios que se reformaron con criterios deportivos y no siguiendo parámetros puramente empresariales se han seguido utilizando con éxito años después, dotando de vida y deporte a esos núcleos urbanos. Muchos estadios alemanes siguen siendo modernos casi 20 años después del Mundial 2006, el ejemplo en el que debe mirarse la candidatura que lidera Luis Rubiales.

Debe ser una línea roja no cambiar la ubicación del terreno de juego para seguir siendo el estadio más antiguo de España y debe analizarse con lupa el patrocinio que sufragaría la obra a costa de añadir una marca al letrero de El Molinón-Enrique Castro Quini. Si no hay otro remedio que vender nuestra historia al dinero, espero que al menos sirva para desterrar la idea peregrina de retirar para siempre el nombre de El Brujo como algunos ya habían propuesto. Sería raro borrar Quini alegando que El Molinón sólo se llama El Molinón para luego aplaudir un apellido comercial por el simple hecho de que pagan. Dicho esto, en la RFEF no se esconden: les gusta Gijón, les gusta El Molinón y les gusta la idea de Orlegi. Las buenas olas hay que surfearlas porque nunca sabes cuando va a llegar otra igual.