¡Ha, haaaa, Jenofonte!

A los viejos futboleros nos gustaba mucho la vieja Copa de la UEFA. Por supuesto, no tenía el glamur de la Copa de Europa, pero participaban equipos de la aristocracia del balompié junto con recios equipos ingleses o alemanes y correosos equipos del Este que casi siempre perdían pero daban la impresión de que podían ganar a cualquiera. Lo mejor de la Copa de la UEFA era que contaba con el respeto de los aficionados y de los equipos que participaban, y siempre olía y sabía a fútbol. La Copa de la UEFA solo es historia del fútbol, y el presente es la Liga Europa. A diferencia de la Copa de la UEFA, la Liga Europa es un torneo tan aplastado por la sombra de la cada vez más odiosa Liga de Campeones que se ha convertido en carne de meme, contenedor de tiburones fracasados (en palabras del siempre maleducado Mourinho), trituradora moral de equipos y fuente inagotable de tristeza futbolística. No lo entiendo.

¿Por qué ese odio a la Liga Europa? ¿Por qué esos chistes, esas burlas, ese desprecio hacia una competición tan emocionante y difícil de ganar? ¿Por qué los futboleros nos convertimos en Nelson, el personaje de los Simpson, cuando escuchamos hablar de la Liga Europa y solo se nos ocurre señalar con el dedo y decir "¡Ha, haaaa!". Si no hay un milagro digno de la piedad medieval, el Barça jugará la Liga Europa (ahora todo el mundo dice "caerá" en la Liga Europa) y todos los Nelson del fútbol ya tienen el dedo preparado y la risa de desprecio lista. ¡Ha, haaaa! El Barça de Lewandowski en la Liga Europa. ¡Ha, haaaa! Tiene que ser difícil disputar una competición en la que no se tiene nada que ganar aunque se gane. ¿Alguien se acuerda del actual campeón de la Liga Europa? ¿Y del subcampeón? ¿Qué queda del impresionante legado del Sevilla en esta competición? Salvando las distancias, el fútbol moderno ha conseguido que la Liga de Campeones y la Liga Europa sean al fútbol lo que "El banquete" de Platón y "El banquete" de Jenofonte son a la filosofía.

Carlos García Gual dice en "Simposios y banquetes griegos", un ensayo sobre los cinco "simposios" conservados en la literatura griega, que pasar de leer "El banquete" de Platón a leer "El banquete" de Jenofonte significa descender con un tremendo salto del nivel no solo filosófico sino también literario. García Gual apunta que si bien Jenofonte evoca un banquete muy cercano al platónico, con un ambiente y personajes de la misma época y en el mismo contexto ateniense, el tono y el trasfondo de las charlas revela una notable distancia tanto desde el punto de vista de su contenido intelectual como en la elección de sus personajes y el desarrollo de la obra. La Liga de Campeones y la Liga Europa se desarrollan también en un ambiente parecido (los himnos y rituales antes de los partidos) y con futbolistas en el mismo contexto (muchos grandes futbolistas que esta temporada disputan la Liga Europa disputaron antes, o en la misma temporada, la Liga de Campeones). La distancia intelectual (y económica, y publicitaria, y mítica) entre las dos competiciones, así como su desarrollo, hace que los aficionados tratemos a la Liga Europa con el mismo desprecio con el que muchos lectores de filosofía tratan a Jenofonte. No me parece justo ni para la Liga Europa ni para Jenofonte.

Comparado con Platón, Jenofonte puede parecer insulso y pedestre, como decía W. K. C. Guthrie o, según García Gual, apagado, torpe e incluso un tanto mezquino. Es imposible competir con la elegancia, originalidad y profundidad de Platón. De acuerdo. Pero una cosa es admitir que Platón es Platón, y otra cosa muy diferente sentenciar que todo lo que no sea Platón es una basura que no merece nuestra atención. Aunque la Liga de Campeones sea Platón (cada vez tengo más dudas), no deberíamos esforzarnos tanto en convertir a la Liga Europa en la peor versión de Jenofonte. "El banquete" de Platón es un maravilloso diálogo, pero "El banquete" de Jenofonte es muy entretenido aunque sea también filosóficamente menos agudo. El abusón Nelson no debería apuntar con el dedo a Jenofonte y a la Liga Europa mientras dice "¡Ha, haaaa!".