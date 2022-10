La opinión sobre el Oviedo: Los flecos y el arte de Banksy

Flecos. Este es el lugar común del que se tira en el mundo del "fúrgol" para explicar que una operación de compra y/o traspaso está lista a falta de eso, de flecos. Esto es lo que parece ser que ocurre, según cuentan los que saben del asunto, con Rubén Reyes. RR está a unas horas de desandar sus pasos y hacer el viaje inverso que le llevó hace unos meses a tomar la puerta de salida del Real Oviedo. Los hay que dirán que se fue dando un portazo. Otros entienden su decisión en este mundo profesional. Y unos cuantos ni se acuerdan de aquel episodio. Pero lo cierto es que Reyes retornará para tratar de proseguir con la labor que a todas luces dejó más que a medias. Lo hará en un club que ha sufrido muchos cambios y más de un test de estrés en estos meses.

Llegará, como sucedió con Ziganda, con el entrenador elegido por otros, aunque en esta ocasión tiene mucha pinta de que la institución le consultó antes de contratar al sustituto de Bolo. Así que la relación con el Almirante Cervera, como lo llama el showman David Vidal, debería ser fluida y rica en buenos resultados para los intereses del club carbayón. Pero lo que le toca ahora al Almirante y a sus muchachos es ganar, ganar y ganar. No les queda otra. El fútbol va de esto y no de otra cosa. Lo demás es folclore, cuore y tomate, como la crisis del trastero, que sigue viva a pesar de la reculada. Ahí están los mensajes dejados por los amantes del arte urbano. No son Banksy, pero queda claro lo que piensan, ¿oyisti, güey?