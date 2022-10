Refuerzos insuficientes

Por ganas que no quede. Pero con eso solo no basta. Sobre todo ante un equipo como el Burgos, conformado por jugadores con gran experiencia tanto en la ACB como en la LEB Oro y cuyo objetivo no es otro que el ascenso a la primera categoría del basket nacional tras el descenso de la pasada temporada. Los jugadores azules realizaron unos buenos primeros minutos, con gran acierto en los tiros de tres puntos, pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo para los carbayones. Así y todo el primer tiempo estuvo muy igualado, gracias no tanto a los aciertos de los de Trifón Poch como a los numerosos errores cometidos por el San Pablo, fallos que fueron cada vez menos a medida que fue avanzando el partido y que acabaron con cualquier opción de triunfo del Alimerka en el último cuarto cuando hubo algún intento de acercamiento en el marcador.

Las nuevas incorporaciones del Oviedo ayudaron en lo que pudieron, pero se les vio con falta de entrenamientos y, por lo tanto, de compenetración con sus nuevos compañeros e, incluso, en algún caso, sea les notó fuera de forma, como sucede con el nuevo pívot serbio, que sí, que dio descanso a Arteaga durante algunos minutos, pero nada más. Recibió hasta tres tapones de los jugadores altos burgaleses, lo que evidencia lo que fue su primera actuación con el equipo asturiano. Es indudable que Poch necesita empezar a contar con los lesionados lo antes posible para no hundirse en un pozo del que luego resulte realmente difícil salir. Las cuatro derrotas cosechadas hasta ahora, visto lo visto, son totalmente lógicas, cuando además dos de ellas fueron ante dos de las, teóricamente, mejores plantillas de la categoría. Ayer volvió a la cancha uno de los tocados, Nigel Pruit, que mostró, mientras contó con fuerzas suficientes, que puede ser útil. Sobre todo en el lanzamiento de larga distancia. Ante Burgos nuevamente volvió a evidenciar su calidad Adrián Domenech. Sus fundamentos y su atrevimiento son muchos y cuando el equipo esté al completo, o al menos con más efectivos, y él esté menos atosigado por la responsabilidad, seguro que su progresión irá en aumento. También despachó de nuevo un buen encuentro Alonso Meana. El nuevo base cedido por el Manresa, Peñarroya, estuvo demasiado revolucionado, con exceso de ganas de hacerlo bien, y eso lo notó el equipo. Seguro que va a ir a más, aunque falta por saber cuánto tiempo permanecerá en Oviedo. Por último, destacar otra vez más el papel de Oliver Arteaga, auténtico faro de los carbayones, que ayer se las tuvo que ver con dos de los pívots más físicos de la siempre complicada LEB Oro. Acabó con cinco personales. No se le puede pedir más.