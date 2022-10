El Molinón del Ayuntamiento

Si algo afeamos a la clase política es que cuando anuncian una inversión millonaria para realizar una obra faraónica, suele pasar que no se le asigna dinero o que nadie dice de donde saldrá ese dinero. Ahí tenemos el Plan de Vías o el vial de Jove, para los que no hay dinero del Estado, la estación de autobuses o la Zalia para los que no hay dinero regional o el gran proyecto millonario de Tabacalera, para el que no hay dinero municipal. Todo ello muy necesario para nuestra ciudad.

Este recelo hace a uno ser especialmente puntilloso con el "cómo" se ha dicho que se pretende pagar el nuevo estadio.

Se ha dicho que el nuevo estadio se va a financiar, en parte, con un apellido. Salvo que ese apellido sea "Bezos" o similar y lo haga por amor a nuestros colores rojiblancos, no parece que la cantidad, real, que pueda acabar en las manos de no se sabe quién, dado que el estadio no es del Sporting, sino del Ayuntamiento, no sería una cantidad para avalar un proyecto de no menos de 200 millones de euros. Estaría entorno al 1% de esa cantidad. Y de apellido nada, sería de nombre, los apellidos están bastante peor pagados. Habrá que ir pensado en acostumbrarse al Central Lechera Molinón, el Alsa Metropolitano o algo similar.

Se ha dicho que se pagará con el parking, bueno eso si es que se pretende dar una concesión directa a una empresa derivada del Sporting para explotarlo, al club, no a la propiedad del club, que hoy es una y mañana otra. Por otro lado, dado el espacio en el que se ubica, justo al lado del futuro parking disuasorio más grande de la ciudad, detrás del pabellón de la Guía, no parece el espacio más rentable. Porque digo yo que el parking disuasorio municipal se hará, ¿no? Tampoco es el lugar más sencillo para construir, una zona de arenas, bajo el nivel freático del Piles y en una zona inundable. Es de esperar que alguien será consciente de lo que establecen las leyes de nuestro país, como el RD 1/ 2016 de 8 de enero en su artículo 40 (y ss.) donde se habla de las limitaciones a los usos en la zona inundable para garajes subterráneos, para nuevas edificaciones o para el cambio de volúmenes o de ocupación en planta de edificaciones que puedan alterar la vulnerabilidad frente a las inundaciones. Inundaciones que en pleno proceso de cambio climático y que cada vez vemos más a nuestro alrededor, desdeñarlas sería un error. Por no hablar del pequeño detalle de perder todo el aparcamiento gratuito y público que ahora existe en superficie, para pasar a darle dinero al Sporting.

Se ha dicho, esto con la boca pequeña, que se harían pisos. Actualmente están permitidas 26 viviendas, según la ficha urbanística vigente, al sureste del estadio, un número insuficiente, claramente, si se quiere rentabilizar la inversión del estadio. Aunque obtuvieran un beneficio medio por vivienda altísimo no llegarían ni a 5 millones de beneficio. Haría falta, al menos, multiplicar por 10 ese beneficio y por tanto las viviendas para tener un soporte económico para tal inversión. Es decir, 260 viviendas. Que evidentemente en ese espacio y si lo que se pretende es cerrar la malla urbana existente en el entorno, como así lo señala la actual Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón y no elevar por encima de seis las alturas de la zona, hace que sea cuando menos irreal esa fuente de ingresos.

Otra fuente de ingresos son los bajos de estadio, los del nuevo estadio, municipal, que conllevaría una negociación con la actual concesionaria y pensar cómo se abordarán los años de obras en ese entorno, que sin duda afectarán a los ingresos de los negocios actuales. Una ardua negociación.

Y, por último, la fuente de ingresos aún más indefinida, las subvenciones, bien sea del Estado, bien sea de la Real Federación de Futbol. No resulta muy creíble a tenor de los estadios presentes en la selección del mundial de 2030 que el dinero que se ponga sobre la mesa avale las inversiones necesarias en no menos de nueve estadios, vistos los requisitos FIFA. ¿O es que alguien está dispuesto a asumir dejar de meter dinero en la ampliación de Cabueñes, en la red de Cercanías o en cualquier inversión, antes que en un estadio de fútbol? Porque si algo sucede en España y en Europa, ahora mismo, y en un futuro próximo, es que dinero para todo no hay.

La labor del Ayuntamiento en toda esta quimera es fundamental, crucial. El suelo es de su propiedad, debe por tanto avalar, autorizar y legalizar mediante infinitos trámites urbanísticos y administrativos, que el deseo de los actuales propietarios del Sporting debe prevalecer sobre el actual PGO, sobre la ordenación de la zona, sobre el urbanismo de la zona, sobre la movilidad de la zona y, me temo, también sobre la propiedad futura de los terrenos de la zona.

Quizá plantear una remodelación integral de las gradas y del propio campo es una buena idea. Algo realista, no necesariamente menos bonita, manteniendo la antigüedad del recinto y mejorando el entorno, pero claro detrás de esa idea los supuestos beneficios no los hay, más allá de mejorar la marca, que de eso es de lo que nos gustaría hablar a los sportinguistas, mejorar la marca, el equipo, incluso mejorar Mareo (que tampoco es del Sporting) pero me temo que de momento solo podemos confiar. El problema es, ¿confiar en quién? ¿en el Ayuntamiento o en los sueños de millonarios?