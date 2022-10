Un estado de ánimo: El Molinón 2030

"Aut viam inveniam aut faciam"

Aníbal

El Molinón y el Sporting es una cosa muy seria para los gijoneses, las cosas tienen la importancia que los ciudadanos le dan y no los que la "inteligentzia" quiere que tengan. Gijón ha crecido y vivido muy cerca de lo que pasaba en las verdes praderas de El Molinón. Como decía José Luis Garci en los 80, cuando sacó Gijón al mundo a través de "Volver a empezar", "El Molinón más que un estadio de futbol, es un estado de ánimo". Como ciudad grande, pero que no es capital de provincia, con tradición liberal y abierta al mar, que tantas veces se ha visto eclipsada y postergada, el Sporting ha sido su brazo armado, su manera de reivindicarse y uno de sus orgullos. En los 70 el Eurosporting sorprendió al deporte nacional y fue un motor de optimismo que arrancó la máquina de la renovación de una ciudad anquilosada. El Mundial de España de 1982 fue la definitiva explosión; el Mundial, los Rolling, el Oscar de Hollywood, por fin figurábamos en los mapas… Ha pasado el tiempo y ese ánimo parece haber desaparecido.

La llegada del Grupo Orlegi, el viento fresco, los proyectos para el Sporting y El Molinón, de mano pensamos que tienen que ser bien recibidos, lejos de esa izquierda resentida de siempre, que como el niño de "El sexto sentido" "en ocasiones ve pelotazos", debemos ver una nueva oportunidad de arrancar el motor de Gijón, de la mano de nuestra seña de identidad más relevante, El Molinón y el Sporting.

Obvio que el proyecto parece muy ambicioso y que en primer lugar debería asentarse un equipo competitivo, que actúe en el magno escenario, pero no vemos motivos para venir con recelos. Vamos a ver y estudiar que se propone, incluso seamos proactivos, veamos las ventajas y cómo podemos ayudar. No vamos a ser "Bienvenido míster Marshall", está claro que vamos a vigilar y a pensar quién y cómo se paga. No podemos ser irresponsables con los dineros de todos, pero dicho esto, tengamos altura de miras y pensemos por una vez después de tantos años a lo grande, recuperemos el optimismo, el no y la nada ya lo tenemos, si hay una opción de crecer como ciudad aprovechémosla.

Lo que se ha visto hasta ahora debe ilusionar a los gijoneses. Estamos ante un proyecto incipiente que posiblemente tenga muchos cambios antes de que veamos el definitivo. En todo caso, hay dos premisas que para Ciudadanos son esenciales: El Molinón es público, por lo que es de todos los gijoneses, y debe de seguir siéndolo, y por otro lado, esta inversión no debe de hipotecar las cuentas municipales. Partiendo de esto, todo el apoyo a un proyecto que devuelva la ilusión a Gijón. Sumando a todo ello que el Sporting debe de volver a la élite del futbol nacional, y puestos a soñar, a Europa.

Como dijo Antonio Machado: "Caminante, no hay camino / se hace camino al andar". Empecemos a andar para llegar a ese Molinón 2030 que merece Gijón.