La opinión sobre el Oviedo: El VAR y la paz para los malvados

En esto del "fúrgol" no hay paz para los malvados. Bueno, ni para los buenos ni para los mediopensionistas, que son los más numerosos. El Barça de las palancas, el que iba a reconquistar todos los tronos de Europa y del mundo, ha tenido que coger otra vez el desvío hacia la antigua Copa de la UEFA en lugar de tirar de frente hacia las luces de neón y el cielo lleno de estrellas de la Liga de Campeones. Ya saben, amiguinos y amiguinas, las palancas ni dan la felicidad ni garantizan el éxito.

Luego está la polémica del Madrid con el VAR, algo así como si Bonnie y Clyde se quejaran de que el camarero no les ha devuelto el cambio tras pagar dos cafés. Lo de los grandes quejándose de la persecución arbitral es más viejo que el hilo negro, pero sigue provocando sonrojo. Será cosa de la ambición, de las ganas de ganarlo todo y tal y tal, pero que el Madrid o el Barça se sientan ninguneados por el colectivo...

Mientras, en la madreñiña "furgolística" también hay dudas con la aplicación del videoarbitraje. Pero con otra jornada a la vuelta de la esquina lo sucedido en Vitoria ya debería ser historia para los habitantes de la casa azul. Los números son los números y no acaban de salir del todo a pesar de que queda mucho. El Almirante Cervera ya avisa de que hay errores que no se pueden repetir y que el que no lo pille pues acabará en el rincón de las pipas, que es donde, por ejemplo, Roberto el pescadero, que como el Recio de "La que se avecina", es mayorista, pero en cambio sí limpia pescado, habría mandado a más de uno hace tiempo. Al Grupo Pachuca le queda la alegría de haber ganado el torneo Apertura con solvencia. Lo del Oviedo, con un entrenador y un director deportivo en la cola del paro y una racha horribilis, ya es otro cantar, ¿oyisti güey?