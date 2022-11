Las playas de Sérifos

Perseo, al que su padre Zeus concibió transformándose en lluvia de oro, fue condenado al destierro junto con su madre Dánae. Encerrados en un cofre de madera en el que fueron arrojados al mar, Perseo y Dánae encallaron en la isla de Sérifos, donde fueron acogidos por Dictis, hermano del rey Polidectes, que vivía apartado de todo en plena naturaleza. Dictis se encargó de la educación de Perseo, junto con el centauro Quirón, en el monte Pelión. Siendo ya un joven, Perseo recibió el encargo de Polidectes (que quería librarse de él) de matar a una de las terribles gorgonas, hazaña que consiguió gracias a su valor y astucia. En el camino de vuelta a casa, Perseo se encontró con Andrómeda, a la que libró de la amenaza de un terrible monstruo marino y con la que se casó. Perseo terminó como rey no de Sérifos, sino de Tirinto. Una vida perfecta de héroe.

Como explica Tonio Hölscher en su maravilloso ensayo "El nadador de Paestum", un original y delicado estudio sobre la juventud, el eros y el mar en la antigua Grecia utilizando como excusa la preciosa tumba del nadador en Paestum, cerca de Nápoles, la vida de Perseo cumplió con todas las normas del héroe siguiendo las tres fases de rigor: heroicidad de la juventud, gloriosas luchas y aventuras y, finalmente, poderío como señor. Los futbolistas de élite, héroes del mundo moderno, deberían seguir el modelo de héroes como Perseo o Teseo. Pero algo está fallando.

Heroicidad de la juventud, gloriosas luchas y aventuras y, finalmente, poderío como señor. El camino de Messi, por ejemplo. Una juventud heroica en la Masía, llegado de Argentina en algo parecido a un cofre de madera y recogido por un Rexach convertido en un nuevo Dictis, la lucha por ser algo más que una "pulga", los años de aprendizaje con el centauro Quirón disfrazado de Rijkaard hasta que deslumbró al mundo (y en especial a Capello) en aquel partido contra la Juventus en un Trofeo Joan Gamper. Gloriosas aventuras en un Barça de leyenda, ganando títulos, marcando goles inolvidables, batiendo todos los récords y matando a la Gorgona del pesimismo existencial culé. Y, finalmente, poderío como señor en el riquísimo PSG y en el trono de los futbolistas escogidos, reinando en Tirinto o donde le dé la gana (puede que también en Qatar).

Messi es Perseo o Jasón, y si es cierto que hay muy pocos futbolistas como Messi, también lo es que para ser héroe del fútbol no es obligatorio ser un rey. Lo que sí debería ser obligatorio es que los futbolistas que juegan en la Liga, en la Premier, en el Calcio o en la Bundesliga pasen por las mismas fases que siguieron Perseo, Teseo o Messi. Ya no es así. A los jóvenes futbolistas que llegan a Sérifos ya no les espera Dictis o el centauro Quirón en el monte Pelión, sino un ejército de representantes, ojeadores, intermediarios y buscavidas que susurran al oído del recién llegado historias maravillosas de dinero, fama y gloria. La educación, las enseñanzas recibidas con tiempo y paciencia, los años de formación… son una pérdida de tiempo. ¿Por qué hay que pasar unos años en las playas de Sérifos o en el monte Pelión cuando se puede firmar un contrato de ensueño?

Dice Hölscher en "El nadador de Paestum" que para los griegos el mar y sus orillas eran un espacio ambivalente que estaba más allá del orden controlado y del estilo de vida de la ciudad, un espacio de la naturaleza salvaje que entrañaba peligros pero también retos y la posibilidad de demostrar las fuerzas. El mar, o la montaña, eran espacios ideales para desarrollar y probar las fuerzas recién adquiridas, y espacios de transición hacia nuevas etapas vitales. El mar, la montaña, las enseñanzas de Dictis o del centauro Quirón, el alejamiento de la ciudad, la paciencia, el trabajo callado, el anonimato, el compañerismo puro, la humildad y el espíritu del patio de colegio es lo que estamos perdiendo al querer convertir a los niños en héroes con fichas millonarias antes de tiempo. Como Perseo, los héroes del fútbol necesitan pasar un tiempo en las playas de Sérifos antes de ver su nombre escrito en una camiseta y, sobre todo, necesitan a un centauro mucho más que a un representante.