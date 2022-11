Aquellos billetes de 500

Toca sábado de atracón de "fúrgol" con denominación de origen de la madreñina. El Real Oviedo se "comerá" en El Toralín el inicio de los rigores invernales. Los del Almirante Cervera necesitan seguir sumando tras la victoria de hace dos semanas en casa frente al Granada. Ya saben, queridos amiguinos y amiguinas, el partido con uno menos, el del taconazo de Enrich que todos en la casa azul confían que suponga un antes y un después en la manifiestamente mejorable trayectoria de los carbayones esta temporada. La sorpresa en la expedición que tratará de conquistar las tierras bercianas es la ausencia de Borja Sánchez, que iba a ser el arma secreta una vez recuperado de su última lesión. Pero no será así. El Oviedo quiere amarrar, no vaya a ser que el chaval vuelva a dar un disgusto, que no está el panorama como para seguir teniendo la enfermería hasta la bandera. Por lo demás, éxito de Luis Enrique en su estreno como creador de contenidos en la red en el día en el que se cargó a Gayà por un esguince. Más madera para los que no pueden ver al entrenador gijonés ni en los billetes de 500 euros, ahora desaparecidos en combate. La charla "a su manera" de Lucho con la muchachada del los cibermundos de Yupi sirvió para demostrar que Asturias sigue presente en la vida, obra y milagros del seleccionador a pesar que emigró hace lugares más rentables hace mucho, mucho, tiempo, ¿oyisti, güey?