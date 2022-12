La opinión de Antonio Rico sobre la previa del España-Japón: El océano, la belleza y los templos de los dioses

En "Las pasiones de Rafael Argullol", un precioso libro en el que el poeta y ensayista conversa con Félix Riera acerca del amor, la belleza, el poder, el miedo, la avaricia y, en definitiva, la condición humana, Argullol cita un dato estremecedor: durante casi doscientos años, entre los siglos XVI y XVII, el noventa por ciento de los barcos que viajaban a América naufragaban y, aun sí, la gente se hacía a la mar. Los marineros sabían que nueve de cada diez no llegarían con vida a su destino, que de cada cuatro barcos solo uno llegaba a puerto y los otros tres desaparecían, pero a pesar de todo se enfrentaban al futuro que estaba escrito para ellos. Salvando las distancias, y sin frivolizar con el recuerdo de aquellos hombres que desafiaban a su propio destino en el mar, un Mundial de fútbol es algo parecido. Todas las selecciones saben que, excepto una, morirán en el viaje. Algunas ni siquiera pasarán de la fase de grupos, otras naufragarán en la orilla y la mayoría se hundirá en el tiempo. Y, sin embargo, no hay un solo futbolista que no sueñe con llegar a América con vida. Por eso las súplicas de la selección de Alemania para que España no se deje ganar contra Japón son tan poco marineras.

No es solo que todos los futboleros recordemos el miserable partido Alemania-Austria en el Mundial de España, jugado en El Molinón, en el que alemanes y austriacos pactaron un bochornoso empate que clasificaba a los dos equipos y dejaba fuera a la alegre selección argelina. Es que a un Mundial de fútbol se viene a viajar y, probablemente, morir. Que el barco lleve el nombre de Alemania (o Argentina, o Francia, o Uruguay, o Inglaterra) no garantiza que llegue al puerto de la final porque el peligro de naufragio siempre está presente en un océano en el que Arabia Saudí es una sirena y navegar entre Japón y Ghana es como pasar entre Escila y Caribdis. Los lloriqueos, miradas lánguidas, súplicas y codazos cómplices de la selección alemana son, para empezar, una falta de respeto a una selección española que ha demostrado que juega siempre para ganar, aunque la victoria le lleve a enfrentarse a la armada invencible de Brasil. Y, además, el enfurruñamiento de los alemanes y la sospecha de que España no navegará con Japón de la forma que sabe hacerlo son muy feas. Lo feo, dice también Rafael Argullol, está históricamente vinculado a la idea del caos en oposición al cosmos, el desorden frente al orden, el desequilibrio frente al equilibrio. La fealdad es una subversión de las formas y el orden que imperan en una sociedad determinada. En la sociedad futbolística que ha formado Luis Enrique el dejarse llevar, el pactar un resultado (como hicieron alemanes y austriacos en el Mundial de España) faltando al "aidós", ese compromiso ético que los hombres tienen con el bien y consigo mismos, es caos, desorden, desequilibrio. Es fealdad. Puede que la selección española naufrague en octavos o en cuartos, y hasta puede que llegue a la final del Mundial de Qatar después de haber superado espantosas tormentas. Puede incluso que pierda hoy con Japón. Puede que España juegue mal, pero nunca con fealdad. Y si España llega a octavos y luego a cuartos y se hunde ante un Brasil deslumbrante y arrollador, pero lo hace jugando como sabe y sin faltar al "aidós", ¿qué mejor manera puede tener una selección de morir que la de enfrentarse a su terrible destino, defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses futbolísticos?