La FEMPA y la problemática de los refugios de montaña

En estos días se está revolucionando el mundo del montañismo, tanto regional como nacional. Y en Asturias se está utilizando como argumento electoral por una de las candidaturas que previsiblemente se presentan a las actuales elecciones de la Federación de Montaña (FEMPA), paralizadas durante más de dos años. Y el detonante de esta revolución ha sido la formación de una sociedad denominada "Correspondencia Mutua de Refugios", sociedad conformada en principio por las federaciones aragonesa, catalana, navarra y asturiana. Todas ellas son propietarias o gestoras de la mayoría de refugios de montaña del país, unos en Pirineos y otros en Picos de Europa.

El porqué de esta decisión es fácil de entender: hasta el momento la Federación Nacional de Montaña (FEDME) ha sido depositaria de los fondos económicos provenientes de países europeos que abonan una tasa por obtener descuentos a los montañeros federados. Las federaciones propietarias o gestoras de los refugios que hacen el correspondiente descuento a los federados, sean o no españoles, evidentemente pierden un dinero que nadie les repone. Aragón, por ejemplo, calcula la pérdida anual en unos 250.000 euros. En los refugios asturianos, concretamente en La Terenosa (construcción de cabaña de aseos, adecuación interna y externa del inmueble, fosa séptica, sistema fotovoltaico…) y Brañagallones (mobiliario interior y exterior, reparaciones varias…), la FEMPA estima la inversión realizada a su costa desde 2016 en más de 120.000 euros. El Principado, desde 2011 hasta 2021, no ha aportado ningún euro. La FEDME en 2020 subvencionó unos 5.000 euros.

Esta es la realidad y quien lo dude está invitado a consultar las cuentas en la FEMPA, publicadas en la web y redes sociales. Y la FEDME, que ni es propietaria ni gestiona refugios, se queda con el dinero de la corresponsabilidad gracias al Tratado de Correspondencia del año 1988 y durante muchos años solamente ha revertido migajas a las federaciones que tienen que mantener tales inmuebles, ubicados casi todos a grandes alturas y con deterioros continuos. Las reparaciones y demás mantenimiento, siempre a costa de las respectivas federaciones o de las guarderías.

El aviso de que la situación descrita era insostenible ya llegó en 2012 cuando la Federación Catalana rompió unilateralmente el compromiso de los descuentos. Pero a la vista de que el reciente presidente de la española, el señor Alberto Ayora, continúa sin cumplir con lo prometido en su programa electoral y el futuro de los refugios continúa igual o peor que antes, las federaciones de Aragón, Cataluña, Navarra y Asturias, todas propietarias y/o gestoras de refugios de alta montaña, deciden asociarse para crear un fondo económico solidario que financie al menos una parte del mantenimiento de estos inmuebles. Los fondos se proveerán de unas aportaciones casi simbólicas (1 euro por federado) de los federados de todas las federaciones españolas asociadas, que en este momento sobrepasan la docena de las 17 existentes.

Asturias, pues, no podía dejar al pairo a sus federados y abonará 0,90 euros por licencia que necesite utilizar la mayoría de los refugios españoles, especialmente los de la Cordillera Pirenaica, dinero que ya se abona al sacar la licencia federativa y que no supone al federado un pago extra. Con respecto a solucionar el problema con federaciones europeas, la asociación está en trámites con las mismas, ya que a los montañeros europeos les interesa evidentemente utilizar los refugios españoles con el preceptivo descuento. Mientras este problema se soluciona, a quienes pernocten en el exterior sin descuentos (por ejemplo, Alpes) bastará presentar la factura en la FEMPA para abonarles el dinero no descontado.

La conclusión es totalmente diáfana. En el año 2022, un federado asturiano para obtener descuentos fuera de Asturias debería obtener una licencia FEDME. En 2023 debido a la inclusión de la FEMPA en la Asociación Correspondencia Mutua de Refugios, los federados con licencia FEMPA tendrán descuentos en los refugios de las comunidades adheridas. En los refugios de las federaciones no adheridas tendrán descuentos con la licencia FEDME, como anteriormente. Por tanto, no ha habido cambio alguno. Y también deberán obtener la tarjeta FEDME si participan en actividades competitivas nacionales y en todo caso, y mientras se soluciona el tema, para disponer de descuentos de refugios europeos.

Queda constancia de que la FEDME ha rehusado adherirse a esta asociación y colaborar así a que el dinero obtenido (serían más de 200.000 euros) se destinara solidariamente a mejorar los refugios españoles en sus necesidades (menajes, mobiliario, pequeñas reparaciones, equipamientos, material sanitario…).

Quienes intentan politizar esta situación, incluso denigrando a personas calificándolas de separatistas, están en un grave error y solo merecen el mayor desprecio por su perverso planteamiento. La FEMPA, reitero, colabora y colaborará, como siempre, con la federación nacional, pero lo que no es ni será de ninguna manera es una sección o apéndice de la misma, como al parecer desea conseguir su actual presidente, el señor Alberto Ayora, y su equipo.