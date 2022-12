La opinión sobre el Mundial y el derbi Oviedo-Sporting: Un "finde" con dos finales

El Mundial de trae y lleva regalos y favores enfila su última semana. Ya tenemos a los cuatro mejores del torneo en la parrilla de salida hacia la final del domingo. No estará España y queda por ver si habrá sorpresa en el cuerpo y alma de la cholista Marruecos. Apostar tras lo que se ha venido viviendo estas semanas sería tirar el dinero, aunque a la honesta FIFA seguro que no le desagradaría un final de fiesta en el que se vieran las caras Messi y Mbappé, en lo que se podría ver como el enfrentamiento entre el campeón de los pesados y el aspirante al cinturón de todos los cinturones. Todo ello con el permiso de los niños croatas de la guerra que lidera Modric, "Balón de Oro" que ni carga ni se caga en los árbitros, ni llora como la princesita de Madeira por quedarse sin su gol en una fase final de una Copa del Mundo.

El partido de todos los partidos llegará un día después del derbi asturiano. El Sporting visitará el Tartiere sumando una sola victoria en ya no se sabe cuántos partidos. Pero es que fallando y fallando goles delante del portero es muy complicado sumar de tres en tres. Los de Abelardo lo tuvieron en su mano frente al Cartagena, pero no hubo manera. Mientras, a 28 kilómetros, el Almirante Cervera y sus muchachos siguen a lo suyo, con puntos o sin puntos. Otro partido de procurar que pase poco para luego aprovechar (o no) la que se tenga. Algo así como la aplaudida Marruecos, cuyo juego seguro que no es del gusto del dueño de la casa azul, de visita estos días en la madreñina y que pudo ver en directo en Ipurúa cómo se las gastan los suyos. Así que todos a la expectativa ante qué derbi nos brindarán unos y otros. Si hay que hacer caso al histórico, "fúrgol" el justo, emoción variada y lo mejor el resultado. Por lo menos, la normalidad en las relaciones entre directivas ha regresado, que no es poco, ¿oyisti, güey?