La opinión sobre el Oviedo-Sporting: El derbi no conoce la paz

Pues no hay manera, amiguinos y amiguinas. No hay manera de tener un derbi en paz. Si no se rompen relaciones con un comunicado a destiempo lanzado a medianoche (siempre hora peninsular), se lía todo por unos urinarios o por publicar en las redes una foto de las directivas tras la comida de hermandad. Si César y Joaquín lo arreglaban por un lado, por el otro ya había quien estaba cizañando. Todo parecía ir por el buen camino e indicaba que se iba a empezar de cero una vez que Pachuca y Orlegi, cuyas relaciones en México no son las mejores, tomaron el control del Oviedo y del Sporting. Pero a unas horas de que las directivas vayan a dar ejemplo de normalidad con un acto que tendrá lugar en la sede de la Federación Asturiana en Gijón, las peñas rojiblancas se desmarcan negándose a acudir al Tartiere.

Todo ello después de que hace más de diez días se llegara a un acuerdo para relajar las medidas de seguridad y no tratar a la inmensa mayoría de los aficionados que se desplazaran a Oviedo/Gijón como ganado hacia un matadero de Texas. El problema, insisto, diez días después de conocerse el operativo, parece ser que no convence del todo el encapsulamiento. O todo, o nada, en claro ejemplo de cómo no se debe llevar una negociación en la que supuestamente se empieza pidiendo cien para lograr sesenta. Pero ni con esas. Y, ¡oh casualidad!, la medida de las peñas rojiblancas llega cuando Orlegi está redactando un protocolo de relación con las agrupaciones de aficionados que a alguno de sus líderes no le gusta por eso de la pérdida de poder (adquisitivo, o no) que les supondrá el documento. Aun así, el Sporting sacará a la venta las 1.000 entradas que le ha remitido el Oviedo. Seguro que se vende más de una y de dos en medio de una polémica en la que los hay que gruñen y luego se quejan de que el amo les dé con la vara de avellano, ¿oyisti, güey?