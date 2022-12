Cuando uno se cruza con Álvaro Cervera, ya sea en El Requexón o en un aeropuerto tras un partido, tiene la impresión de que la cabeza le va a mil. Que el técnico mastica los partidos una y otra vez mentalmente. ¡Rum, rum! Aquello no se detiene, mientras el entrenador avanza con la mirada baja, absorto, buscando qué le faltó a su equipo o cómo puede meterle mano al próximo rival. Tener al Almirante en tu nave es una garantía de cara a un partido tan diferente como el que se juega el sábado en el Tartiere. Porque el derbi es el trofeo de los pobres. El pequeño título de los que no están acostumbrados a dar la vuelta olímpica. Ya ha habido bastantes capítulos desde aquel fogoso reencuentro de 2017, brazalete de Toché mediante, para normalizar el duelo regional, pero según se acerca la fecha, al oviedismo se le eriza la piel. No es un partido más, no; y en eso el Oviedo tiene ventaja. Asegurado el elemento emotivo, asignatura que el oviedismo maneja cómo pocos, a Cervera le tocará esta semana ponerle cabeza al asunto. El técnico tiene una brújula que suele indicar el camino hacia la victoria, su lectura de los partidos es fabulosa, independientemente del resultado. Se ve incluso a las malas: en Ipurúa el equipo se impuso en la primera parte al Eibar con juego directo. Dio la sensación que ese era el camino aunque no llegara el botín. Para el derbi, Cervera es una garantía. Por su capacidad de leer los partidos, de intuir, de plasmar un guion y que se cumpla. La nave del Almirante apunta a buen puerto.