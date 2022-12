La opinión sobre el Oviedo-Sporting: Que se aburran ellos

¿Cómo va a ser aburrido un partido que no se quiso perder ni Luis Enrique? Eso es tan absurdo como decir que Cervera es demasiado serio. ¿Serio un entrenador que ha vivido seis años en Cádiz y al que llamaban "el Gafa"? Imposible. Además, ¿lo que hizo el Oviedo ante Las Palmas no es jugar bien al fútbol? Muchos de los que aseguran esas y otras cosas pertenecen a la cofradía de defensores de lo indefendible que alcanzaron a decir en las épocas doradas del "jogo bonito" azulgrana que el gol era algo vulgar, que estropeaba la sinfonía futbolística del pase redundante e improductivo. Esto es Segunda, esto es el derbi asturiano y aquí de lo que se trata es de ganar, que es la mar de divertido, y de hacerlo cómo y cuándo sea, ya marque el gol Bastón, Tarín o Silvino, el utillero. Y para hacerlo lo mejor es tener las cosas claras, como las tiene el técnico azul. El Almirante sabe lo que se trae entre manos, le ha dado la vuelta a un equipo que comenzó prometiendo que iba a atacar mucho y a multiplicar los goles y los puntos, y que lo único que acumuló fueron fracasos. Los azules, cuando salen al campo, saben lo que tienen que hacer y que la mejor manera de no perder es no recogiendo el balón del fondo de la red. Y en un partido como el del sábado es bueno tener las cosas claras, que dude el rival, que lo viene haciendo derbi tras derbi, y que las cosas sigan como hasta ahora, con un Oviedo que al único que aburre es al rival.