La opinión sobre el Oviedo-Sporting: Que entre la pelotita

Siempre me he preguntado por qué los aficionados al fútbol pierden tanto tiempo debatiendo sobre el estilo o la vocación defensiva u ofensiva de sus entrenadores, cuando es seguramente el deporte en el que menos influencia tiene en el resultado lo comúnmente aceptado como bonito. Esto consiste en meter la pelotita en la portería contraria, algo que está condicionado por mil factores. El más decisivo, la calidad. O la ausencia de ella. De eso sabe un rato el Sporting, que un mes de estos acabará echando al entrenador por no ganar partido cuando no hay día, juegue bien, regular o mal, en el que no falle un par de ocasiones clamorosas. Los vecinos también lo saben. En verano prescindieron de un entrenador por aburrido y propenso a los cambios defensivos para acabar fichando a otro que ha puesto al equipo a vivir al borde de su propia área. Y presumen de él. Básicamente porque la pelotita no entra nunca en su portería y muy de vez en cuando entra en la contraria. Eso es todo, amigos. Los antecedentes, un Sporting relativamente entretenido y muy fallón y un Oviedo que invita a apagar la tele pero inexpugnable, no son halagüeños para los gijoneses. Para asaltar el Tartiere hará falta que varios de esos factores que influyen en la consecución del gol caigan del lado de los futbolistas rojiblancos. Y si alguno queda solo ante la puerta, por favor, que meta la pelotita.