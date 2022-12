La opinión sobre el Oviedo-Sporting: Pues parece que llueve

El derbi que se nos viene encima, y que esperemos que no arrolle a nadie, se presenta como una partida táctica entre dos equipos marcados, pero que muy marcados, por la personalidad de sus entrenadores. Equipo de autor, que dicen ahora los finolis. Al Oviedo del Almirante Cervera todos le destacan por su rigor a la hora de defender, convirtiéndose en un equipo al que es muy difícil meterle mano. A cambio, el espectáculo, ya escaso en Segunda División desde hace décadas, no es de los que llama la atención. Hace falta una mullida almohada para seguir a los azules en su remontada desde la salida de Bolo y la llegada de Cervera.

Mientras, a 28 kilómetros el Sporting de Abelardo lleva unas semanas jugando bien, pero no gana ni por recomendación papal. Los rojiblancos están en ese peligroso momento en el que no triunfan ni haciéndolo de notable y que pierden sí o sí cuando no llegan ni al aprobado. Luego ya está el histórico. Los números desde el reencuentro dejan claro que la tendencia es azul. El Oviedo ha demostrado que sabe jugar y ganar los derbis. Le tiene comida la moral al Sporting, que por mucho que diga que no es un partido más y se conjure cada vez que aparece por el horizonte la hora de la verdad, siempre acaba mordiendo el polvo. La cuestión ahora es saber si con la llegada de más colmillo al vestuario rojiblanco los del Pitu podrán voltear la situación. Por lo demás, un buen abrigo y un paraguas sólido, que parece que va a llover, ¿oyisti, güey?