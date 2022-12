Polos de fresa en Mercurio

Algunos ven cierta justicia (muy poco poética, por cierto) en que las selecciones de Croacia y Marruecos tengan que conformarse con jugar el partido por el tercer y cuarto puesto en el Mundial de Qatar, mientras que las selecciones de Francia y Argentina lucharán por el honor de ser campeonas del mundo. Parece que la Francia de Mbappé y la Argentina de Messi proponen mientras que la Croacia de Modric y la Marruecos de Ziyech se limitan a esperar a que Dios disponga su victoria. Dicho de otra manera, Francia y Argentina juegan a ganar, y Croacia y Marruecos juegan a no perder. Y eso significa, al parecer, que los futboleros llamados "neutrales" (que existen tanto como la nieve frita) se divierten más viendo un partido de Argentina o Francia que sufriendo un partido de Croacia o Marruecos. Lo rechazo todo, como Sheldon Cooper cuando no acepta ninguna de las condiciones que pone Rajesh Koothrappali para trabajar juntos.

La final del Mundial no es que sea justa, es que es la que es. La justicia en el fútbol es tan relevante como un polo de fresa en el planeta Mercurio. En fútbol todos los equipos proponen y no hay proposiciones indecentes. En cuanto a Dios, me parece que podemos decir, como Laplace después de la publicación de su "Mecánica celeste", que no tenemos necesidad de esa hipótesis. No perder es el primer paso para ganar un partido. No conozco un solo equipo que, después de perder una final del Mundial, haya ganado el título de campeón del mundo. Y la diversión en fútbol, como en el sexo, es muy amplia. Puede ser divertido ver a Messi regateando (no "humillando", por favor) a Gvardiol, pero también es divertido asistir al despliegue defensivo de Amrabat. Así que dejemos de hablar de justicia, de proposiciones, de Dios, de ganar y no perder, de diversión y de aburrimiento. Hablemos de fútbol.

El médico y filósofo escéptico Sexto Empírico distinguía entre ley y costumbre. La ley es una convención escrita vigente entre los individuos cuya transgresión es castigada, mientras que la costumbre o hábito es la adopción común de cierta conducta por muchos hombres cuya transgresión no es castigada. ¿El fútbol de ataque constante y posesión infernal es una ley? ¿La selección griega que ganó la Eurocopa de 2004 con un juego que tantos calificaron como aburrido, poco vistoso, primitivo e indigno transgredió alguna ley y, por tanto, debió ser castigada con la expulsión del torneo? Que Brasil juegue como el Brasil que todos tenemos en la memoria futbolística parece que es una ley, y cuando la selección brasileña no juega de esa manera se diría que incumple esa ley y los aficionados piden que rueden cabezas. Me pregunto qué habría pasado si Brasil disputara el domingo la final del Mundial de Qatar después de jugar al fútbol como Grecia en la Eurocopa de 2004, y si Brasil consiguiera su sexto título con un gol de Richarlison al estilo de Charisteas contra Portugal después de un fútbol aburrido, poco vistoso, primitivo e indigno. No hay leyes, hay costumbres. Y las costumbres se pueden transgredir sin castigo porque los títulos a veces se escriben rectos con renglones torcidos. Y también las derrotas.

Podemos enviar polos de fresa a Mercurio, pero si Argentina no hubiera ganado a México en la fase de grupos del Mundial, creo que el domingo nadie se acordaría de Messi. Salvo para pedir su cabeza.