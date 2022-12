El derbi de los bisílabos

Como la mayoría de las palabras bisílabas son llanas, los jugadores bisílabos suelen pecar de planicie. El derbi asturiano de la noche de ayer, lleno de futbolistas bisílabos, fue un partido de meseta, como corresponde a la gramática parda de la Segunda División, donde el trotón se impone al talentoso, y el tranco al gambeteo.

Echen la cuenta: Jimmy, Jony, Djuka, Cali, Cote, Rama, Pichu, Rosas, Rodri, Calvo, Viti, Luismi... un sindiós al que es preciso añadir –¡ay, bendito!– también a Cristo. Para que un futbolista bisílabo pase a la historia balompédica tiene que ser agudo, acentuar en la última sílaba el apellido. O sea, tal que Pelé, Vavá, Didí o Kaká. No es el caso de unas plantillas, las de los bicolores antagónicos asturianos, donde no abunda el talento. De ahí, por mucha divisa que metan los mexicanos, no pueden salir equipos "superfragilísticos"; más bien "espialidosos".

El derbi se resolvió de penal, que es la manera más hiriente de perder los tres puntos, pues en la mayoría de los casos el árbitro indica un error catastrófico del defensor más que un acierto o una picardía del atacante. Así ocurrió anoche en el Tartiere, donde la falta del Cali al borde del área, el pisotón a Koba, fue tan claro como innecesario. El central argentino, curtido en mil batallas, metió la pata como un juvenil y metió a su equipo en un lío innumerable, pues el gol del Oviedo convirtió los últimos minutos del partido en un Tourmalet para el Sporting. No se le puede negar a Izquierdoz el carácter de jugador de imponente grafía. O sea, que se trata de un "Cali" gráfico, de un futbolista que lleva escrito en la cara el viejo precepto canchero: si pasa el balón no pasa el delantero. No pasó el balón, pero el atacante azul tampoco. Y por ese costurón se le fue al Sporting al menos un empate, que hubiera sido el mérito más justo.

Es tarea harto difícil que un derbi se convierta en monólogo. A los que llega el recuerdo de la gente joven no ha habido un solo partido en la última década que uno de los dos contendientes se haya impuesto al otro de manera rotunda y contundente. Esta vez, lo mismo: un solo gol y de penalti. Muy bien ejecutado, eso sí, por uno de los pocos bisílabos con tilde: Bastón. Si Sarabia, Soler y Busquets hubieran lanzando en la eliminatoria mundialista frente al Marruecos con idéntica fuerza y colocación sus disparos desde los nueve metros, tal vez esta tarde otro gallo nos cantaría en Qatar. Y no tendrían que llevarse los sportinguistas de regreso a Gijón esta pena máxima.