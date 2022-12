Al más puro estilo Cervera

El Oviedo volvió a ganar un derbi, algo a lo que se ha acostumbrado desde su regreso al fútbol profesional tras los años de infierno. Y lo hizo al más puro estilo de su entrenador, Álvaro Cervera: concentración máxima en tareas defensivas para dar las menores oportunidades de gol al equipo contrario y después aprovechar alguna de las no muchas ocasiones de marcar que pueda generar el equipo. Quizás en el futuro haya más juego creativo por parte de los azules, pero lo cierto es que hasta el momento con Cervera brilla más la destrucción que la construcción. Pero no le está saliendo mal: el Oviedo ha conseguido enderezar el rumbo y convertirse en un conjunto fiable, en el que cada pieza sabe cuál es su labor y en el que no hay cabida para la relajación.

Los carbayones ganaron el partido al convertir un claro penalti cometido por el argentino Izquierdoz sobre Koba, que había ingresado en el terreno de juego solo minutos antes tras varias semanas de ausencia por lesión. La pena máxima la convirtió Borja Bastón. Perfecta ejecución, sin ninguna posibilidad para el meta visitante. Eran lo que buscaban los azules para seguir llevando a la práctica sus planes. Puestas así las cosas, los mayores problemas para los de Cervera podían llegar en jugadas de estrategia, como así fue, aunque ciertamente todo quedó en amago. El primer tiempo comenzó con un Sporting muy metido en el partido, con anticipaciones constantes de sus jugadores ante una cierta desazón de los del Oviedo, quizá demasiado responsabilizados. Los gijoneses controlaron con cierta comodidad el partido durante los primeros veinte minutos, tiempo en el que se acercaron con cierto peligro a la portería de Braat. Así, por ejemplo, cuando no se llevaba aún ni un minuto de juego Jony estuvo a punto de llegar a un balón centrado desde la derecha. Luego, en el minuto 4, el mismo Jony remató de cabeza demasiado centrado un buen balón de Otero; en el 8 cabeceó Djuka y atajó el portero carbayón y en el 15 un fuerte disparo de Cote lo paró sin mayores complicaciones Braat, muy seguro toda la noche. En todo este tiempo no hubo ni un solo acercamiento del Oviedo a la portería de Cuéllar. Pero ahí se puede decir que acabaron los ímpetus ofensivos del Sporting. El Oviedo despertó y empezó a jugar a lo que quería su entrenador, a lo que siempre quiere. Sí, el balón puede tenerlo el contrario, pero ¿para qué? Eso es lo importante: puede tener el balón, pero sin crear peligro. Eso es lo que le pasó al equipo de Abelardo durante la mayor parte del tiempo del encuentro de anoche en el Tartiere, en cuanto los azules engrasaron su maquinaria futbolística. El Oviedo es un combinado muy solidario. Ayer quedó patente, sobre todo en su centro del campo, que en cuanto se ensambló no dejó resquicios a los gijoneses en casi ningún momento. Jimmy y Luismi volvieron a despachar un gran partido, con la colaboración por supuesto de Viti y Hugo Rama y, ¡cómo no!, de Borja Bastón y Enrich, primero, y después también de Koba y Borja Sánchez. Atrás, facilidades ninguna, pero el trabajo arriba y abajo de Lucas y Bretones fue encomiable, como la contundencia de Calvo y Tarín. ¿Quiere decir esto que el Oviedo entretuvo a sus aficionados? Probablemente no, no es eso lo que buscaba Cervera. Era un derbi. Primaba ganar. Pero no estaría nada mal que a medida que pasen los partidos los oviedistas, además de ganar, hagan disfrutar un poco con su juego a sus seguidores.