El "Tío del Mazo"

En mi (escasa) experiencia cicloturista, acogí a la Cruz de Linares como mi subida fetiche. Salir de La Florida, encaramarte al Escampleru, bajar a Trubia y tomar la carretera a Proaza te permitía estar en apenas 30 kilómetros en una subida preciosa. Tanto me acostumbré que allí, a un par de kilómetros de la cima, en un exceso de confianza y escaso desayuno, conocí personalmente al "Tío del Mazo", ese ser invisible que te golpea sin clemencia para despojarte de cualquier gramo de fuerza. Aquellos treintaypico kilómetros de vuelta siguen apareciendo en mis pesadillas ciclistas. Siempre me sorprendió que La Cruz de Linares no estuviera entre las más conocidas incluso entre los aficionados al cicloturismo. No es un puerto "mainstream" pero tiene condiciones para ingresar en el club. Será interesante saber qué vertiente emplea la Vuelta, pero más aún con qué otras subidas se acompaña el recorrido. Si se quiere hacer sangre, hay cerca buenos motivos.